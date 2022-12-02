Nửa đầu tháng 12 dương lịch (2/12 - 15/12/2022), Quan Thế Âm độ mệnh, 3 con giáp ĐỎ VẬN ĐỎ TÌNH, phú quý gõ cửa, gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, vừa phát tài vừa may mắn

Nửa đầu tháng 12 dương lịch, sự nghiệp của người tuổi Tý có thể thăng tiến hơn nữa nên không lo bị "thủng ví". Mọi việc trong cuộc sống của con giáp này đều diễn ra suôn sẻ. Họ có thể trở thành niềm tự hào của người thân trong gia đình, cũng có thể trở thành người chiến thắng trong cuộc sống. Con giáp này càng dũng cảm thì càng phát triển, liên tục đón tin vui.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Tý là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và vô cùng thông minh. Họ dám nghĩ dám làm, có gan làm giàu và không ngừng nỗ lực để gặt hái những thành công đáng nể trong sự nghiệp. Vậy nên, càng về hậu vận Tý càng thêm phúc thêm phần, phát tài phát lộc.

Nửa đầu tháng 12 dương lịch là thời điểm Dậu gặt hái được rất nhiều thành tựu trong cuộc sống, sự nghiệp. Mọi xui xẻo, đen đủi đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn tràn vào nhà con giáp này tới tấp.

Tài Tinh soi chiếu nên các cơ hội phát tài liên tiếp rơi vào tay con giáp này. Công việc của người tuổi Tý hanh thông, thăng tiến không ngừng, việc kinh doanh hồng phát đem lại những khoản thu nhập không nhỏ.

Tử vi cho biết, thu nhập của con giáp tuổi Dậu sẽ tăng nhanh. Họ có thể đạt được mục tiêu đã định và có thêm thu nhập bên ngoài, tài khoản liên tục nhảy số. Cuộc sống của những người này cũng sẽ có vận trình khả quan hơn, mọi khó khăn được giải quyết. Con giáp tuổi Dậu họ có thể lên kế hoạch tốt cho cuộc sống của mình.

Những khó khăn và trở ngại khiến bạn mệt mỏi trong khoảng đầu tuần sẽ dần dần được tháo gỡ, thời điểm này là lúc mà người tuổi Dậu thu về những thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Con đường sự nghiệp trên đà phát triển, tiền đồ tươi sáng vô cùng.

Cuộc sống của những người này cũng sẽ có vận trình khả quan hơn, mọi khó khăn được giải quyết, con giáp tuổi Dậu họ có thể lên kế hoạch tốt cho cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sau những điều không may, những thất bại trong công việc, người tuổi Hợi sẽ sớm lấy lại những gì đã mất trong nửa đầu tháng 12 dương lịch này. May mắn ập vào nhà, phú quý sang giàu là những thứ Hợi sẽ nắm chắc trong tay.

Chỉ cần biết người biết ta, kiên nhẫn và sáng suốt trước những quyết định quan trọng Hợi sẽ đại cát đại lợi, tài lộc viên mãn hơn người. Từ đây trở đi con giáp này sẽ cứ thế mà giàu, tiêu tiền khỏi nghĩ. Về tài chính, thu nhập của con giáp này khá ổn định, có thể dư dôi ra một khoản tiền lớn. Nếu đã kế hoạch từ trước, bạn có thể sử dụng số tiền đó để đầu tư, mượn cát khí để khởi phát, thu về lợi nhuận lớn hơn.

Con giáp tuổi Hợi sẽ gặt hái được rất nhiều của cải, cuộc sống ngày càng no đủ. Tương lai, người tuổi Hợi cũng không gặp chuyện đau buồn, xui xẻo, họ dần dần cải thiện được cuộc sống của mình, mỗi ngày đều vui cười, hớn hở.

Tương lai, người tuổi Hợi cũng không gặp chuyện đau buồn, xui xẻo, họ dần dần cải thiện được cuộc sống của mình, mỗi ngày đều vui cười, hớn hở - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.