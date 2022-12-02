Nửa đầu tháng 12 dương lịch (2/12 - 15/12/2022), Quan Thế Âm độ mệnh, 3 con giáp ĐỎ VẬN ĐỎ TÌNH, phú quý gõ cửa, gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, vừa phát tài vừa may mắn

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 03:00

3 con giáp một bước lên tiên, giàu sang phú quý khó ai sánh bằng, được Thần tài mang lộc đến tận cửa.

Tuổi Tý

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Tý là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và vô cùng thông minh. Họ dám nghĩ dám làm, có gan làm giàu và không ngừng nỗ lực để gặt hái những thành công đáng nể trong sự nghiệp. Vậy nên, càng về hậu vận Tý càng thêm phúc thêm phần, phát tài phát lộc.

Nửa đầu tháng 12 dương lịch, sự nghiệp của người tuổi Tý có thể thăng tiến hơn nữa nên không lo bị "thủng ví". Mọi việc trong cuộc sống của con giáp này đều diễn ra suôn sẻ. Họ có thể trở thành niềm tự hào của người thân trong gia đình, cũng có thể trở thành người chiến thắng trong cuộc sống. Con giáp này càng dũng cảm thì càng phát triển, liên tục đón tin vui.

Tài Tinh soi chiếu nên các cơ hội phát tài liên tiếp rơi vào tay con giáp này. Công việc của người tuổi Tý hanh thông, thăng tiến không ngừng, việc kinh doanh hồng phát đem lại những khoản thu nhập không nhỏ.

Nửa đầu tháng 12 dương lịch (2/12 - 15/12/2022), Quan Thế Âm độ mệnh, 3 con giáp ĐỎ VẬN ĐỎ TÌNH, phú quý gõ cửa, gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, vừa phát tài vừa may mắn - Ảnh 1
Tài Tinh soi chiếu nên các cơ hội phát tài liên tiếp rơi vào tay con giáp này, công việc của người tuổi Tý hanh thông, thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nửa đầu tháng 12 dương lịch là thời điểm Dậu gặt hái được rất nhiều thành tựu trong cuộc sống, sự nghiệp. Mọi xui xẻo, đen đủi đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn tràn vào nhà con giáp này tới tấp.

Tử vi cho biết, thu nhập của con giáp tuổi Dậu sẽ tăng nhanh. Họ có thể đạt được mục tiêu đã định và có thêm thu nhập bên ngoài, tài khoản liên tục nhảy số. Cuộc sống của những người này cũng sẽ có vận trình khả quan hơn, mọi khó khăn được giải quyết. Con giáp tuổi Dậu họ có thể lên kế hoạch tốt cho cuộc sống của mình.

Những khó khăn và trở ngại khiến bạn mệt mỏi trong khoảng đầu tuần sẽ dần dần được tháo gỡ, thời điểm này là lúc mà người tuổi Dậu thu về những thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Con đường sự nghiệp trên đà phát triển, tiền đồ tươi sáng vô cùng.

Nửa đầu tháng 12 dương lịch (2/12 - 15/12/2022), Quan Thế Âm độ mệnh, 3 con giáp ĐỎ VẬN ĐỎ TÌNH, phú quý gõ cửa, gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, vừa phát tài vừa may mắn - Ảnh 2
Cuộc sống của những người này cũng sẽ có vận trình khả quan hơn, mọi khó khăn được giải quyết, con giáp tuổi Dậu họ có thể lên kế hoạch tốt cho cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sau những điều không may, những thất bại trong công việc, người tuổi Hợi sẽ sớm lấy lại những gì đã mất trong nửa đầu tháng 12 dương lịch này. May mắn ập vào nhà, phú quý sang giàu là những thứ Hợi sẽ nắm chắc trong tay.

Chỉ cần biết người biết ta, kiên nhẫn và sáng suốt trước những quyết định quan trọng Hợi sẽ đại cát đại lợi, tài lộc viên mãn hơn người. Từ đây trở đi con giáp này sẽ cứ thế mà giàu, tiêu tiền khỏi nghĩ. Về tài chính, thu nhập của con giáp này khá ổn định, có thể dư dôi ra một khoản tiền lớn. Nếu đã kế hoạch từ trước, bạn có thể sử dụng số tiền đó để đầu tư, mượn cát khí để khởi phát, thu về lợi nhuận lớn hơn.

Con giáp tuổi Hợi sẽ gặt hái được rất nhiều của cải, cuộc sống ngày càng no đủ. Tương lai, người tuổi Hợi cũng không gặp chuyện đau buồn, xui xẻo, họ dần dần cải thiện được cuộc sống của mình, mỗi ngày đều vui cười, hớn hở.

Nửa đầu tháng 12 dương lịch (2/12 - 15/12/2022), Quan Thế Âm độ mệnh, 3 con giáp ĐỎ VẬN ĐỎ TÌNH, phú quý gõ cửa, gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, vừa phát tài vừa may mắn - Ảnh 3
Tương lai, người tuổi Hợi cũng không gặp chuyện đau buồn, xui xẻo, họ dần dần cải thiện được cuộc sống của mình, mỗi ngày đều vui cười, hớn hở - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi nửa đầu tháng 12 tử vi hôm nay tử vi hàng ngày xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà