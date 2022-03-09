Nửa cuối tháng 3 ‘có nhà thì giữ’ 3 con giáp TIỂU NHÂN HÃM HẠI, ‘tiền mất tật mang’, buồn phiền kéo đến

Trong nửa cuối tháng 3 dương lịch này, 3 con giáp sau đây liên tiếp gặp vận xui, không những vậy còn bị tiểu nhân hết lần này đến lần khác tìm cách hãm hại.

Tuổi Thìn Tuổi Thìn là con giáp phạm tiểu nhân trong nửa cuối tháng 3/2022, và biểu hiện rõ ràng nhất là ở việc các mối quan hệ xã giao của bản mệnh liên tiếp gặp phải trục trặc, thậm chí, bạn bè có thể trở thành thù địch vì lòng đố kỵ. Do đó, bạn nên chú ý hơn tới các mối quan hệ nơi công sở, đừng quá xa cách nhưng cũng đừng quá dựa dẫm vào một ai đó. Đặc biệt, bạn nên hạn chế chia sẻ các thông tin bí mật của mình với ai đó, kẻo lòng người đa đoan khó đoán, lấy đó làm lợi thế để hãm hại bạn.

Tuổi Thìn là con giáp phạm tiểu nhân trong nửa cuối tháng 3/2022. Ảnh minh họa: Internet. Trong nửa cuối tháng 3 dương lịch, vận trình bất ổn bạn làm gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng, có sự chuẩn bị chu đáo sẽ hạn chế được sai lầm. Nóng vội đưa ra quyết định sẽ khiến bản mệnh lĩnh hậu quả khôn lường.



Tuổi Mùi Tiến độ công việc của người tuổi Mùi trì trệ, mọi việc tiến triển ì ạch và dường như những rắc rối đó lại xuất phát từ yếu tố con người mà nên. Do đó, bạn cần hành sự hết sức thận trọng, ăn nói giữ mồm giữ miệng, tránh lo chuyện bao đồng kẻo vướng họa thị phi, lợi bất cập hại.

Trong nửa cuối tháng 3, tiểu nhân chẳng những giở trò ném đá giấu tay, đứng trong tối để rình rập thừa cơ hãm hại bạn mà còn gây đủ trò cạnh tranh gay gắt. Chính những điều này làm cho sự tín nhiệm của bạn có thể giảm sút, cơ hội thăng tiến ngày càng thu hẹp. Tuổi Thân Trong nửa cuối tháng 3 dương lịch, những người tuổi Thân dễ vướng phải những nỗi lo lắng về công việc và tài lộc. Người tuổi Thân vốn là con người hiền lành nên khi vướng phải khó khăn bạn cũng dễ gặp được người chỉ đường dẫn lối sẽ tìm thấy con đường vượt qua thử thách của mình. Trong nửa cuối tháng 3 dương lịch, những người tuổi Thân dễ vướng phải những nỗi lo lắng về công việc và tài lộc. Ảnh minh họa: Internet. Trong thời gian này, người tuổi Thân không nên đầu tư lớn để làm ăn kinh doanh bởi nó dễ bị lừa gạt. Lời khuyên cho bạn là chỉ nên tập trung hết sức lực mình để mọi việc có thể hanh thông dễ dàng hơn. * Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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