Đúng thứ 7, ngày 5/3/2022, HUNG LẤN CÁT, 3 con giáp sóng gió vây quanh, TIỂU NHÂN RÌNH RẬP nên cẩn thận trước sau để tránh HỌA VẬN vào người

Đúng thứ 7 ngày 5/3/2022, Thiên Quan giáng mệnh gây không ít sóng gió cho người tuổi Sửu. Tiểu nhân lăm le đe dọa khiến những chú Trâu khó có thể yên ổn làm những việc mình muốn. Bạn có thể sẽ cần tới sự giúp đỡ của người bên cạnh để khắc phục hậu quả do tiểu nhân gây ra, tốn không ít thời gian và công sức.

Bản mệnh mệt mỏi vì mọi thứ không được như ý nên tâm trạng khá bất ổn, dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình, có những lời nói thiếu kiềm chế. Điều này sẽ vô tình làm tổn thương đối phương, khiến mối quan hệ rơi vào cảnh khó xử, gượng gạo.

Đúng thứ 7 ngày 5/3/2022, hung vận lấn át cát vận, xui xẻo bủa vây với người tuổi Thìn. Kẻ tiểu nhân đang rình rập, âm mưu hãm hại, ném đá giấu tay, không để cho bản mệnh hoàn thành công việc như mong muốn. Nhiều vấn đề nảy sinh khi công việc tưởng chừng đã hoàn thành khiến cho bản mệnh xoay sở không kịp, khả năng sai sót, thất bại là rất cao.

Dù bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng vận trình sự nghiệp của những chú Rồng vẫn chẳng được suôn sẻ như bình thường, bao gánh nặng đặt lên đôi vai bạn khiến cho bạn dễ bị gục ngã bất cứ lúc nào.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng thứ 7 ngày 5/3/2022, người tuổi Mùi nên chú ý lời ăn tiếng nói bởi điềm báo tử vi cho thấy ngày này có điềm báo tranh cãi đấu khẩu. Mọi chuyện nếu không cần thiết thì chớ nên tranh luận gay gắt tới cùng, dĩ hòa vi quý, tránh voi chẳng xấu mặt nào, bạn nên tự hạn chế phiền phức cho bản thân.

Đúng thứ 7 ngày 5/3/2022, người tuổi Mùi nên chú ý lời ăn tiếng nói bởi điềm báo tử vi cho thấy ngày này có điềm báo tranh cãi đấu khẩu. Ảnh minh họa: Internet.

Đặc biệt, Thiên Quan giáng họa, tiểu nhân vẫn luôn đeo bám, khiến cho cuộc sống của con giáp này bị ảnh hưởng rất nhiều. Bản mệnh nên tỉnh táo để không bị dắt mũi dễ dàng, cần hiểu đâu là thật, đâu là giả.

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