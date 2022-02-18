Đúng thứ 7, ngày 19/2/2022, CUỐI TUẦN U ÁM, 3 con giáp gặp chuyện THỊ PHI chốn công sở, XUI XẺO đường tình duyên

Tâm linh - Tử vi 18/02/2022 20:39

Chia buồn với 3 con giáp không được may mắn trong thứ 7, ngày 19/2/2022. Hãy tránh xa những chuyện thị phi chốn công sở để bớt gặp rắc rối.

Tử vi con giáp tuổi Thìn

Đúng thứ 7, ngày 19/2, chuyện tình cảm của người tuổi Thìn không mấy thuận lợi, bạn và nửa kia dễ cãi cọ, mâu thuẫn với nhau, và nguyên nhân có thể xuất phát từ những bất đồng chưa thể dung hòa giữa đôi bên. Hãy kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, nếu không bạn rất dễ nói ra những lời gây tổn thương nửa kia, khiến tình cảm đôi bên rạn nứt.

Đúng thứ 7, ngày 19/2/2022, CUỐI TUẦN U ÁM, 3 con giáp gặp chuyện THỊ PHI chốn công sở, XUI XẺO đường tình duyên - Ảnh 1
Đúng thứ 7, ngày 19/2, chuyện tình cảm của người tuổi Thìn không mấy thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet.

Trong công việc, bạn nên học cách lắng nghe người khác, không nên khăng khăng với ý kiến của mình trong tất cả mọi việc. Hãy dừng lại quan sát để nhận ra đâu là điều mình đã làm tốt, đâu là điều cần phải sửa đổi. Nếu cứ tiếp tục như thế thì con đường sự nghiệp của bạn sẽ bị ảnh hưởng ngày một nghiêm trọng.

Tử vi con giáp tuổi Tỵ

Đúng thứ 7, ngày 19/2, người tuổi Tỵ cần phải sẵn sàng đối mặt với đủ loại thị phi chốn công sở. Hôm nay, bạn dễ cảm thấy ức chế, khó chịu vì những lời đồn đoán, đặt điều sai trái về bản thân mình. Nếu gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, hãy chú ý cách ứng xử của bản thân. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo và cư xử hài hòa với tất cả mọi người, đề phòng tiểu nhân đang chờ cơ hội ra tay.

Bạn cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức, dễ mắc phải các bệnh liên quan đến gân cốt, khiến thần kinh suy nhược. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có sức khỏe thực hiện kế hoạch của mình.

Tử vi con giáp tuổi Tuất

Đúng thứ 7, ngày 19/2/2022, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Tuất rất dễ vướng vào tranh chấp với người có chức vụ cao hơn mình. Bạn không nên đẩy những mâu thuẫn này lên quá cao, nếu không, chính bạn cũng sẽ là người phải chịu nhiều thiệt thòi nhiều hơn. Cho dù có gặp khó khăn nhiều đến thế nào đi chăng nữa, bản mệnh cũng không nên suy nghĩ nông nổi, muốn từ bỏ hoặc thôi việc, bởi hành động đó chỉ là trốn chạy chứ không thể giải quyết được gốc rễ vấn đề.

Đúng thứ 7, ngày 19/2/2022, CUỐI TUẦN U ÁM, 3 con giáp gặp chuyện THỊ PHI chốn công sở, XUI XẺO đường tình duyên - Ảnh 2
Đúng thứ 7, ngày 19/2/2022, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Tuất rất dễ vướng vào tranh chấp với người có chức vụ cao hơn mình. Ảnh minh họa: Internet.

Trong chuyện tình cảm, một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia. Dù có nóng nảy đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, biết suy nghĩ cho người ấy, đừng nói ra những lời tổn thương lòng người.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng thứ 7, ngày 12/2/2022, ‘MÂY ĐEN CHE LỐI’ đường tài lộc của 3 con giáp bị sụt giảm nghiêm trọng, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng

Đúng thứ 7, ngày 12/2/2022, ‘MÂY ĐEN CHE LỐI’ đường tài lộc của 3 con giáp bị sụt giảm nghiêm trọng, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng

Xin chia buồn với 3 con giáp vướng phải vận đen trong thứ 7, ngày 12/2/2022. Hãy cố gắng và cẩn trọng để vượt qua nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

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