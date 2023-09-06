Nửa đầu tháng 9/2023: 3 con giáp hồng phúc tề thiên, cuộc sống lên hương, tiền đồ xán lạn, danh vọng ập đến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 06/09/2023 01:28

Tử vi dự báo rằng vận trình tài lộc của 3 con giáp này trong nửa đầu tháng 9/2023 sẽ liên tục nhảy số, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, nửa đầu tháng 9/2023, sự nghiệp của tuổi Mão không có trục trặc. Người đang phải bươn chải sẽ được tạo điều kiện tốt để làm ăn. Bản mệnh làm ăn uy tín, ăn nói dễ nghe nên ai cũng thích nói chuyện, hợp tác, thế nhưng đừng vội kiêu ngạo hay hống hách.

Con giáp này không có cha mẹ giàu có, chỉ có thể dựa vào bản thân, tự mình xông pha nên tiền bạc cũng chỉ ở mức khá. Tuy nhiên điều đáng khen là bản mệnh vẫn biết tự lực cánh sinh, quý trọng đồng tiền nên được trời thương, đường tiền bạc cũng không tệ.

Vận tình cảm trong ngày này chỉ ở mức bình thường. Tuy nhiên chỉ cần ba mẹ, con cái khoẻ mạnh, ở phía sau làm động lực là đủ, chẳng cần gì nhiều. Đôi khi Mão không mưu cầu cao sang, bản mệnh chỉ cần sự bình yên đến trong ngôi nhà mình là đủ rồi.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Nửa đầu tháng 9/2023: 3 con giáp hồng phúc tề thiên, cuộc sống lên hương, tiền đồ xán lạn, danh vọng ập đến bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi nửa đầu tháng 9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu cố gắng hoàn thiện thời gian làm việc trong tầm kiểm soát.

Công việc: Người tuổi Sửu công danh hoàn thiện thời gian làm việc tốt, tầm soát hiệu quả công việc hiện tại rất tốt.

Tình cảm: Mối quan hệ hiện tại cho bạn nhiều bài học kinh nghiệm quý giá.

Tài lộc: Tiền bạc đã được cải thiện, bạn tiếp thu nhiều chính sách mới, cải thiện kinh tế bản thân hiệu quả. 

Sức khoẻ: Thời tiết làm bạn mệt mỏi, cố gắng uống thêm nước ép bổ sung vitamin C. 

Nửa đầu tháng 9/2023: 3 con giáp hồng phúc tề thiên, cuộc sống lên hương, tiền đồ xán lạn, danh vọng ập đến bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi dự báo rằng vận trình tài lộc của người tuổi Thân trong nửa đầu tháng 9/2023 sẽ tăng lên đáng kể. Các dự định của bản mệnh sẽ được thực hiện một cách suôn sẻ. Người làm ăn kinh doanh phát triển thuận lợi, buôn may bán đắt, doanh số không ngừng tăng lên.

Người làm công ăn lương thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, công việc trở lại bình thường, khả năng kiếm tiền tăng lên.

Trong thời gian này, người làm đầu tư có thêm nhiều cơ hội phát triển.

Tuổi Thân không chỉ có may mắn trong công việc mà đường tình duyên cũng vượng vận đào hoa. Bản mệnh có cơ hội tiếp xúc với nhiều người khác giới. Trong số đó sẽ có người khiến tuổi Thân rung động.

Nửa đầu tháng 9/2023: 3 con giáp hồng phúc tề thiên, cuộc sống lên hương, tiền đồ xán lạn, danh vọng ập đến bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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