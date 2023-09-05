Vận hạn 5 ngày tới (10/09/2023): 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, làm gì cũng dở dang, cẩn thận thị phi vây quanh

Tâm linh - Tử vi 05/09/2023 17:02

Đúng 5 ngày tới, 3 con giáp này cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, giữ lại nguồn tiền tiết kiệm, phòng hờ khi có chuyện cần dùng đến.

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi 5 ngày tới (10/09/2023), một vài khó khăn trong sự nghiệp xuất hiện vào tuần này là dấu hiệu nhắc nhở tuổi Tỵ cần phải cố gắng hết sức, chớ nên đầu hàng nghịch cảnh. Khó khăn chính là yếu tố giúp bản mệnh rèn luyện bản thân để phát triển nhanh chóng hơn.

Tài lộc khá sáng sủa vào đầu tuần. Người làm ăn kinh doanh gây dựng được quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác nên đơn đặt hàng lúc nào cũng đổ về tới tấp. Có thể bản mệnh sẽ phải hơi vất vả một chút, nhưng những gì nhận được là hoàn toàn xứng đáng.

Tình cảm cũng có nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là vào khoảng thời gian cuối tuần. Trải qua hiểu lầm và mâu thuẫn, bản mệnh và nửa kia thêm hiểu và bao dung cho nhau. Con giáp này cũng biết cách làm thế nào để gìn giữ hạnh phúc mà mình đang nắm giữ.

Tuy nhiên trong tuần này, tuổi Tỵ cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ, có giờ giấc hơn. Đừng phung phí sức khỏe của bản thân, kể cả khi bản mệnh vẫn còn trẻ đi nữa.

Vận hạn 5 ngày tới (10/09/2023): 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, làm gì cũng dở dang, cẩn thận thị phi vây quanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Thương Quan giáng họa cản trở con đường làm ăn của Mùi trong hôm nay. Ở nơi làm việc, dù có năng lực nhưng Mùi có thể trở thành tâm điểm của sự chỉ trích và những điều tiếng xấu do ghen ghét nhau. Bên cạnh đó những bạn muốn khai trương hay nhập trạch cũng nên tránh ngày này ra.

Ngũ hành Mộc Thổ bất dung cho biết Mùi khá thẳng thắn nên đôi khi làm mất lòng người khác mà không hề hay biết. Dẫu biết rằng bạn không có ý xấu nhưng người nói vô tình người nghe hữu ý, đừng tự mình hủy hoại đi mối quan hệ của mình.

Vận hạn 5 ngày tới (10/09/2023): 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, làm gì cũng dở dang, cẩn thận thị phi vây quanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi 5 ngày tới (10/09/2023) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay thích chơi các trò chơi mạo hiểm.

Công việc: Người tuổi Dậu không dễ dàng từ bỏ khi có chút khó khăn, công việc luôn được bạn đảm nhận đâu ra đó.

Tình cảm: Hôm nay, tình cảm cả hai nhận được sự tín nhiệm từ nhiều người, bạn chăm lo cho đối phương tốt.

Tài lộc: Giữ lại nguồn tiền tiết kiệm, phòng hờ khi có chuyện cần dùng đến.

Sức khoẻ: Tinh thần được cải thiện, bạn không còn chán nản vì công việc nữa.

Vận hạn 5 ngày tới (10/09/2023): 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, làm gì cũng dở dang, cẩn thận thị phi vây quanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Từ ngày 6/9 đến 10/9/2023: 3 con giáp có lộc trời rơi trước cửa, 99% trúng số độc đắc tiền tỷ, tài lộc tới ào ào không ai sánh bằng

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Vận trình tài lộc của 3 con giáp sau có nhiều dấu hiệu khởi sắc từ 6/9 trở đi, công việc thuận lợi, tình duyên đỏ thắm.

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