Tử vi ngày mai, thứ Tư (6/9): 3 con giáp thuận lợi đủ đường, đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp tình duyên như ý

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Tư ngày 6/9/2023 hôm nay, tuổi Sửu vô cùng may mắn trong việc kinh doanh, buôn bán, nghề tay trái hay làm thêm. Con giáp này có lộc buôn bán, đặc biệt những người kinh doanh ẩm thực, được khách ủng hộ.

Ngược lại vận trình tình cảm không mấy tươi sáng. Con giáp này có thể làm chuyện mình thích làm, kết giao với những người xứng đáng nhưng đừng tiếc những kẻ chỉ biết lợi dụng. Lúc vui vẻ thì thấy bạn mà lúc có việc thì bạn toàn mất tích, bịa đủ lý do kêu bận.

Tiền bạc cũng khởi sắc không kém. Tuổi Sửu có lộc ăn, lộc đi buôn, người nào dáng dấp càng tròn trịa thì tiền vào càng nhanh. Sẽ có những kẻ ghen ăn tức ở nói ra nói vào nhưng làm như vậy chỉ giúp bản mệnh khấm khá hơn mà thôi.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thiên Ấn mang tới cho Dần cơ hội hợp tác làm việc chung với những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Bạn nên tranh thủ cơ hội này để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm quý giá từ đối phương.

Một số người có thể sẽ phải đi công tác xa nhà để giải quyết công việc. Tuy nhiên, bản mệnh không cần quá lo lắng bởi mọi chuyện đều sẽ diễn ra thuận lợi. Bạn sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao bằng chính năng lực vốn có của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ đón nhận đón nhận những cơ hội hợp tác làm ăn với khả năng sinh lời cao. Con giáp này chỉ cần cân đối công việc, tận dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có sẽ đạt được ngưỡng tài chính như mong đợi. Bản mệnh cũng cần tập trung hơn để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, tránh để những việc ngoài lề ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất. Với người đã có gia đình, mối quan hệ vợ chồng bạn vẫn rất khăng khít.

Ảnh minh họa: Internet

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