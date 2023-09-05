Đúng 17h chiều nay 5/9/2023: 3 con giáp tài khoản liên tục nhảy số, may mắn giàu có hơn người, cuộc sống đủ đầy, tình duyên rực rỡ

Tử vi hôm nay ngày 5/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu không lo thiếu tiền, bạn luôn chăm chút bản thân tốt.

Tình cảm: Mối quan hệ cả hai nhiều lần không có tiếng nói chung.

Công việc: Người tuổi Sửu công danh có sẵn, chỉ việc học xong và phát triển sự nghiệp theo ý muốn.

Tài lộc: Tiền bạc không lo thiếu, bạn tập trung tinh thần nỗ lực kiếm thêm thu nhập.

Sức khoẻ: Thường ốm vặt, cố gắng cải thiện sức khỏe bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 5/9/2023 hôm nay, tuổi Dần có cơ hội hợp tác làm việc chung với những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực đang theo đuổi. Con giáp này nên tranh thủ cơ hội này để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm quý giá từ đối phương.

Một số người có thể sẽ phải đi công tác xa nhà để giải quyết công việc. Tuy nhiên, tuổi Dần không cần quá lo lắng bởi mọi chuyện đều sẽ diễn ra thuận lợi. Bản mệnh sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao bằng chính năng lực vốn có của mình.

Trong ngày, sức khỏe của con giáp này dễ bị ảnh hưởng, nhất là với những người có tiền sử về gan, thận. Hãy cố gắng duy trì lối sinh hoạt lành mạnh, làm việc nghỉ ngơi đầy đủ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bước sang 5/9, những người cầm tinh con rắn làm gì cũng thuận lợi. Họ vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công.

Trong công việc, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội để khám phá tiềm năng của bản thân. Chỉ cần dũng cảm và nỗ lực là họ hoàn thành được nhiệm vụ được giao, tiền bạc cũng theo đó ùa về. Còn nếu là dân kinh doanh, người tuổi Tỵ sắp tới sẽ dám nghĩ dám làm, dễ kiếm được khoản lãi lớn.

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Tỵ còn độc thân cũng dễ gặp được nửa kia trong thời gian này bởi bản thân họ luôn tự tin, nổi bật lại được nhiều người mai mối. Còn người có cặp có đôi thì quan hệ hài hòa, tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.