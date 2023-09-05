Từ ngày 6/9 đến 10/9/2023: 3 con giáp có lộc trời rơi trước cửa, 99% trúng số độc đắc tiền tỷ, tài lộc tới ào ào không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 05/09/2023 16:53

Vận trình tài lộc của 3 con giáp sau có nhiều dấu hiệu khởi sắc từ 6/9 trở đi, công việc thuận lợi, tình duyên đỏ thắm.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 6/9 đến 10/9/2023, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Sửu có khá nhiều cơ hội để khẳng định vị thế. Con giáp này đưa ra những ý kiến đóng góp chính xác, giúp tập thể phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, bản mệnh chớ nên kiêu ngạo quá mức về thành tích của mình.

Vận trình tài lộc có nhiều dấu hiệu khởi sắc vào cuối tuần, vì thế tuổi Sửu hãy luôn nhắc nhở bản thân ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt cơ hội. Chỉ cần chịu cố gắng vất vả một chút, cuối tuần bản mệnh sẽ có một túi tiền rủng rỉnh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tiếc rằng vận trình tình cảm lại quá mức ảm đạm trong tuần này. Vợ chồng bản mệnh thường xuyên không bằng lòng với nhau, dù chỉ là vì những hành động nhỏ. Có lẽ đôi bên cần cho nhau một khoảng thời gian bình tĩnh suy nghĩ về quan hệ hiện tại.

Thêm vào đó, con giáp này cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bản mệnh cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông cũng như lao động chân tay để đề phòng những sự cố đáng tiếc.

Từ ngày 6/9 đến 10/9/2023: 3 con giáp có lộc trời rơi trước cửa, 99% trúng số độc đắc tiền tỷ, tài lộc tới ào ào không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong những ngày tiếp theo có bước tiến đáng kể nhờ quý nhân Lục Hợp độ mệnh. Công việc tiến triển như mong đợi, có cơ hội để con giáp này thể hiện bản thân cũng như những tài năng tiềm ẩn mà trước đây bạn chưa có dịp để trổ tài.

Thế nhưng vận trình tài lộc của bản mệnh trong ngày thứ 3 không mấy thuận lợi bởi trong ngày có hung tinh Thiên Quan ngáng trở. Điềm báo hao tài của con giáp này rất lớn, nếu không thận trọng đề phòng thì dù tài lộc có đến cũng nhanh chóng tiêu tan, tiền bạc kiếm được bao nhiêu cũng không giữ được trong tay.

Từ ngày 6/9 đến 10/9/2023: 3 con giáp có lộc trời rơi trước cửa, 99% trúng số độc đắc tiền tỷ, tài lộc tới ào ào không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi từ ngày 6/9 đến 10/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có được gia đình yêu thương và quan tâm bạn. 

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão làm việc khá thuận lợi, bạn nên năng động và tích cực hơn trong công việc hiện tại. 

Tình cảm: Hôm nay, tình cảm của bạn đã phát triển tốt, cả hai luôn giải quyết vấn đề cùng nhau.

Tài lộc: Biết cách sử dụng tiền bạc thỏa đáng, luôn đẩy mạnh nhiều cách kiếm thêm thu nhập.

Sức khoẻ: Ăn những món mềm, không cay tốt cho dạ dày bạn.

Từ ngày 6/9 đến 10/9/2023: 3 con giáp có lộc trời rơi trước cửa, 99% trúng số độc đắc tiền tỷ, tài lộc tới ào ào không ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi ngày mai, thứ Tư (6/9/2023): Mão có vận kim tiền, Ngọ tình cảm hanh thông, Dần kinh doanh vượng phát

Tử vi ngày mai, thứ Tư (6/9/2023): Mão có vận kim tiền, Ngọ tình cảm hanh thông, Dần kinh doanh vượng phát

Ngày mới, 3 con giáp này có cát vận khá vượng, tinh thần hăng say và hào hứng hơn bao giờ hết.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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