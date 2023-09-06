Tử vi 12 con giáp ngày 6/9/2023: 3 con giáp có quý nhân chiếu cố, thời vận suôn sẻ như cá gặp nước, quơ tay cũng có tiền, tài khoản 'ting ting' hơn 9 chữ số

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 6/9/2023 hôm nay, tuổi Dần khá thông minh và nhanh nhẹn, tiếp thu tốt mọi kiến thức mới. Tuy nhiên công việc chưa có bước đột phá là do bản mệnh còn thiếu chí tiến thủ, chần chừ, hay suy nghĩ nhiều nên toàn nhường cơ hội cho người khác.

Thêm vào đó, vận trình tình cảm đi lên, sẽ có người đến tìm tuổi Dần để nhờ vả nhưng hãy cởi mở đón nhận, họ cần lòng tốt của bản mệnh lúc này. Những người đang có ý định cưới xin tranh thủ thời gian này về ra mắt họ hàng, gia đình hai bên là tốt nhất.

Tuy nhiên tiền tài bớt lo hơn nhiều. Con giáp này được quý nhân nâng đỡ nên nay tránh được họa mất tiền oan, rơi tiền. Tiền bản mệnh làm ra thì bản mệnh cứ tiêu, người khác nói gì cứ mặc kệ, không ai dám chê trách vì tuổi Dần thẳng thắn sẽ nói lại ngày.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi hôm nay ngày 6/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý tinh thần phấn khởi khi lập được công lao lớn.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay công việc cần bạn hỗ trợ đắc lực, lập nên thành tựu lớn, chiến công nhiều người ngưỡng mộ.

Tình cảm: Hôm nay bạn có tình cảm khá oái ăm, bạn chưa xác định được rõ mối quan hệ giữa hai bên.

Tài lộc: Nắm bắt tài lộc tốt, vận dụng cơ hội nắm bắt phát triển.

Sức khoẻ: Cố gắng rèn luyện bản thân cho tốt, không để sức khỏe làm mệt mỏi lúc làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, năng động và có chí tiến thủ. Họ sẵn sàng chịu đựng khó khăn và thực hiện mọi việc cẩn thận, chu đáo. Người cầm tinh con Khỉ cũng nhạy bén trong kinh doanh. Khi có cơ hội, họ nhanh chóng nắm bắt để đổi đời. Bắt đầu từ ngày mai, tuổi Thân hãy sẵn sàng chào đón những ngôi sao may mắn đến với mình nhé.

Không chỉ có thể phát triển sự nghiệp mà tuổi Thân còn ổn định mọi mặt, đặc biệt về vấn đề tài chính cải thiện rõ rệt. Chỉ cần nỗ lực hết mình, tuổi Thân sẽ thăng hoa rực rỡ. Về tình cảm, tuổi Thân nên quan tâm đến nửa kia hoặc người yêu của mình để tránh sứt mẻ tình cảm, gây hiểu lầm.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!