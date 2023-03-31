‘Nữ hoàng phong thủy’ tiết lộ 3 con giáp này sắp có hỷ về tiền bạc, vận mệnh thăng tiến bất ngờ trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 31/03/2023 16:49

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp này vận trình sẽ khởi sắc hơn, có thể dựa vào năng lực bản thân để phát triển sự nghiệp, mở ra cơ hội làm ăn.

Tuổi Tý

‘Nữ hoàng phong thủy’ tiết lộ 3 con giáp này sắp có hỷ về tiền bạc, vận mệnh thăng tiến bất ngờ trong 7 ngày tới - Ảnh 1
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Người tuổi Tý 10 ngày tới vận may nhân lên gấp 9 lần, cơ hội công việc và tiền bạc đều dồi dào. Tuy vậy, tuổi Tý có thể gặp căng thẳng trong công việc do đồng nghiệp không đáng tin cậy vậy nên người cầm tinh con chuột luôn phải cẩn trọng, đồng thời chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho điều tồi tệ nhất. Tuổi Tý cũng được khuyên nên tiết kiệm và tránh cho vay tiền.

Hãy ưu tiên cho sức khỏe và thể chất, đồng thời tránh những chuyến đi vào ban đêm và tham gia quá nhiều cuộc hẹn. Tình yêu của người tuổi Chuột trong năm nay khá hứa hẹn. Người độc thân có thể tìm thấy tình yêu, trong khi những người đã kết hôn sẽ có cuộc sống hôn nhân thuận lợi hơn. Đối với các mối quan hệ khác, hãy dành thời gian để liên lạc lại, đoàn tụ và hòa giải.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thường thẳng thắn, nghiêm túc, sống có trách nhiệm, có sự nhạy bén trong kinh doanh, khả năng ứng phó cao nên gặt hái được nhiều thành công, tích lũy nhiều của cải.

Đối với người tuổi Hợi, trong 10 ngày tới, công việc làm ăn ổn định, nhờ chăm chỉ kinh doanh mà có được đơn hàng lớn. Những người làm công ăn lương nơi công sở nhờ chăm chỉ nên được cấp trên chú ý và thăng thức.

Có thể nói rằng, họ gặp rất nhiều may mắn trong tháng mới này, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ là có thể thay đổi cuộc sống của mình.

Tuổi Mão

‘Nữ hoàng phong thủy’ tiết lộ 3 con giáp này sắp có hỷ về tiền bạc, vận mệnh thăng tiến bất ngờ trong 7 ngày tới - Ảnh 2
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Người tuổi Mão có tính cách nhanh nhẹn, hiền lành, tử tế. Con giáp này làm gì cũng có trách nhiệm nên luôn được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng. Không chỉ thế, bản mệnh còn được quý nhân sẵn lòng giúp đỡ. 10 ngày tới, vận may đang đến rất gần với bản mệnh.

Tử vi dự báo, thời gian này, tuổi Mão có thể đạt được bước tiến mới trong sự nghiệp. Công việc của con giáp này diễn ra suôn sẻ, hứa hẹn mang đến nguồn thu nhập tốt. Bản mệnh không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tài chính. Bên cạnh đó, nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, vận trình của tuổi Mão trong những ngày đầu tháng cũng diễn ra suôn sẻ.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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