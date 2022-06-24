Nổi tiếng hay ghen, tham vọng chiếm hữu cực cao trong tình yêu là con giáp nam nào?

Tâm linh - Tử vi 24/06/2022 12:37

Lo được lo mất là đặc tính vốn có của những con giáp nam dưới đây.

Tuổi Mão

Biết ghen là đã biết yêu, bởi vì sợ mất đi, muốn chiếm hữu nên mới ghen tuông. Cảm xúc ấy thể hiện sự trân trọng đối phương, cũng là trân trọng từng ngày hai người ở bên nhau. Điều này thể hiện rất rõ ở những chàng trai tuổi Mão, có tham vọng chiếm hữu cực cao. Họ tuy là người kỹ tính nhưng lại rất hay ghen tuông. Bởi bản thân cũng không hẳn là người đặc biệt tự tin nên anh chàng tuổi Mão rất sợ nửa kia của mình thay lòng đổi dạ.

Vì thế nên nhất cử nhất động của người ấy khiến họ cực kỳ để ý, chỉ cần người thương yêu có bạn khác giới là lòng đã thấy thấp thỏm không yên. Họ 'dính chặt' lấy người ấy, cho rằng như thế thì sẽ cảm thấy an toàn hơn chút ít. Đương nhiên sẽ không bao giờ đánh hay đối xử tệ với người ấy, nhưng họ chắc chắn sẽ không rời bỏ mà ngược lại trân quý cô ấy cực kỳ. Tuy điều này khiến đối phương hơi phiền lòng nhưng đây cũng là một điều khá đáng yêu.

Tuổi Tỵ

Đàn ông tuổi Tỵ là "chúa" hay ghen. Họ là người độc lập, tự tin nhưng trong chuyện tình yêu lại khó tránh khỏi ghen tuông mù quáng.

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Ghen tuông là gia vị của tình yêu nhưng thứ gì nhiều quá cũng không tốt. Gia vị được nêm quá tay sẽ trở thành thảm họa.

Tuổi Tỵ luôn cảm thấy không yên tâm khi người thương ở cùng những bạn khác giới. Vì vậy, họ có thể đưa ra những yêu cầu vô lý như hạn chế giao tiếp, thậm chí cắt đứt quan hệ. Điều này có thể khiến nửa kia cảm thấy mệt mỏi, không có cảm giác được tôn trọng hay tin tưởng và dễ gây ra rạn nứt tình cảm.

Những chàng trai tuổi Tỵ nên đặt mình vào vị trí của người yêu và tiết chế bản tính hay ghen nếu muốn mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người mình thương.

Tuổi Dậu

Thích được sống trong sự thoải mái vui vẻ, nhưng tham muốn chiếm hữu của tuổi Dậu chẳng mấy ai vượt qua được. Họ ưa thể diện, luôn theo đuổi những thứ tốt nhất, đẹp nhất, đắt tiền nhất. Chỉ cần là vấn đề liên quan đến nửa kia của mình, tuổi Dậu luôn nhiệt tình hừng hực, làm bao nhiêu cũng không thấy chán thấy nản.

Họ ưa sự hoàn hảo, không muốn mọi việc dở dang hay phải nuối tiếc nên rất cần mẫn chăm chỉ, đối với nửa kia cũng là sự chăm sóc hết sức tận tình. Ghen tuông nhiều nhưng chẳng bao giờ tuổi Dậu đánh mắng nàng mà trái lại thể hiện sự ghen ấy bằng thái độ chăm sóc hết mình, không để bất cứ ai có cơ hội thay họ làm điều đó.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

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