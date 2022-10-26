Những ngày đầu tháng 11: 3 con giáp gặp cơ hội bứt phá vươn lên đỉnh cao, gom vàng vét bạc về nhà, cơ ngơi đồ sộ, ôm trọn vận vàng son

Theo tử vi, trong những ngày đầu tháng, những con giáp may mắn dưới đây sẽ ẵm trọn tài lộc, mọi việc thuận lợi và luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Tuổi Dậu Vào những ngày đầu tháng, người tuổi Dậu vận trình phất lên như diều gặp gió. Công việc của con giáp này may mắn có những bước tiến mới đạt nhiều thành tích đáng kể. Hơn nữa, bản mệnh còn may mắn được quý nhân trợ mệnh nên không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh.

Ảnh minh họa: Internet Quý nhân sẽ giúp bạn thêm phần tự tin và kiên định, từ đó bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và sáng suốt, mang lại kết quả khả quan như mong đợi. Nhìn chung thời gian này Dậu sẽ có cơ hội thể hiện bản thân và thăng tiến vị trí tốt hơn trong tương lai. Tuổi Mùi Đa số tuổi Mùi đều được trời ban nhiều phước lành, họ có thể không quá giàu có nhưng lại được mọi người hết mực yêu thương, đường đời có chông gai vấp ngã cũng có người đỡ đần. Tử vi học có nói, trong tháng 11 này, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp và nhân duyên đều có khởi sắc và thay đổi đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet Tài lộc dồi dào, cuộc sống viên mãn, con giáp này sẽ cảm thấy mình thực sự may mắn. Chỉ cần cố gắng và nỗ lực để nắm bắt cơ hội, chắc chắn tiền tài sẽ tự tìm đến túi của bạn. Về tình cảm, những người độc thân sẽ có vận đào hoa tăng đáng kể, đi tới đâu cũng có người khác phái giúp đỡ. Tuổi Sửu Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu luôn điềm đạm, cẩn trọng. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ luôn chăm chỉ, tận tâm nên được nhiều người tin tưởng. Thời gian gần đây, người tuổi Sửu bị hung tinh chiếu mệnh nên ảnh hưởng nhiều đến tài vận. Họ cố gắng nhiều nhưng không được ghi nhận. Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên vào những ngày đầu tháng 11, vận may của con giáp tuổi Sửu tăng lên giúp họ tai qua nạn khỏi. Mọi dự định của họ đều trở thành hiện thực. Người làm kinh doanh thì mọi thương vụ đều suôn sẻ, chốt được đơn hàng lớn. Người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập. Người tuổi Sửu làm việc chăm chỉ, kiên trì ắt sẽ đạt được thành tựu như mong đợi. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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