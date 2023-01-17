Những ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần: 3 con giáp được Thần Tài chiều chuộng, giàu sáng bất chấp, hút hết vận may thiên hạ vào nhà

Người tuổi Mão được xem là con giáp được trời ban cốt cách cao quý. Bản mệnh luôn muốn vươn đến một cuộc sống thượng lưu và viên mãn. Đặc biệt phụ nữ tuổi Mão còn khá tham vọng và không ngừng nỗ lực cố gắng để thay đổi bản thân mình ngày càng tốt hơn.

Tử vi học có nói, vào những ngày cuối năm Nhâm Dần, con giáp này sẽ được thần Tài và các vị thần May Mắn chiếu cố nồng hậu. Đồng thời, người tuổi Mão còn vốn có bản lĩnh sống đáng ngưỡng mộ, cộng thêm sự giúp sức của quý nhân nên năm nay sẽ là một năm đáng mong chờ với con giáp này. Cụ thể, bản mệnh sẽ cảm nhận được sự thăng hoa của bản thân khi tình tiền đều viên mãn.

Tuy không quá thông minh và khôn khéo nhưng tuổi Mùi lại luôn gặp may mắn trong cuộc sống và sự may mắn đó dường như được nhân lên gấp đôi trong những ngày cuối năm Nhâm Dần. Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc của tuổi Mùi dường như luôn diễn ra suôn sẻ, không gặp phải trở ngại gì quá lớn nhưng cơ hội thăng tiến lại rộng mở.

Nếu đang ấp ủ ý định kinh doanh thì đây là cơ hội tốt của người tuổi Mùi. Tuy nhiên, dù được thần tài và thần may mắn chiếu cố nhưng trước kế hoạch, bản hợp đồng đầu tư nào, tuổi Mùi cũng cần phải thận trọng, cân nhắc kỹ càng nếu không mọi thứ sẽ đổ sông, đổ bể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong những ngày cuối năm Nhâm Dần là khoảng thời gian phát tài phát lộc hiếm có của người cầm tinh con rắn. Bản mệnh dù là dân công sở làm công ăn lương hay người làm nghề tự do, buôn bán kinh doanh cũng sẽ có tiền bạc rủng rỉnh trong tay.

Các nguồn thu nhập không ngừng gia tăng nên bản mệnh có nhiều cơ hội để chuyển mình lên làm đại gia. Hơn thế nữa, người tuổi Tỵ còn rất chăm chỉ làm ăn, chẳng ngần ngại bất cứ điều gì, dù vất vả khó khăn cũng chẳng lùi bước. Điều đó giúp cho con giáp này có được lòng người, gặp được quý nhân. May mắn đôi khi cũng nằm ở chỗ bản mệnh có người giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối giữa lúc hoang mang.

Ảnh minh họa: Internet

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