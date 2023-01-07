Tuần mới (9/1 - 15/1/2023) là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, xui xẻo cuốn gói ra đi, có duyên với thần tài, lộc lá tự động kéo đến

Tâm linh - Tử vi 07/01/2023 10:33

Dự đoán 3 con giáp này sẽ rất phát tài vào tuần mới. Nguồn thu từ công việc tay trái cũng mang lại một khoản ngoài mong đợi.

Tuổi Tỵ

Khả năng hút tiền của tuổi Tỵ trong tuần mới cực cao, làm gì cũng hái ra tiền. Các dự án dù lớn hay nhỏ đều được giải quyết triệt để và thu về nguồn lợi nhuận ngoài mong đợi. Bên cạnh đó, có nhiều cơ hội cho con giáp này kiếm tiền dễ dàng qua sự giới thiệu của người thân quen. Phần lớn đều là những cơ hội vàng không nên bỏ lỡ vì vậy Tỵ hãy tranh thủ nắm bắt.

Tuần mới (9/1 - 15/1/2023) là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, xui xẻo cuốn gói ra đi, có duyên với thần tài, lộc lá tự động kéo đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của Tỵ trong thời gian này khá ổn định. Công việc tiến triển tốt. Các ý tưởng sáng tạo của bản mệnh được đánh giá cao. Dù phải đối mặt với nhiều thử thách nhưng Tỵ vẫn sẽ dễ dàng vượt qua. Phú quý theo chân, may mắn lại gần, Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui trong cuối tuần này.

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán, tuổi Mão biết nắm bắt thời cơ thì tuần mới rất dễ phát tài. Đây là thời gian cho Mão có thể kiếm được bộn tiền. Đặc biệt, người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội thu tiền về túi. Việc buôn bán thuận lợi hơn bao giờ hết giúp Mão an tâm hơn.

Tuần mới (9/1 - 15/1/2023) là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, xui xẻo cuốn gói ra đi, có duyên với thần tài, lộc lá tự động kéo đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Tài thần nằm ở hướng Tây Bắc là hướng có lợi cho các hoạt động cầu tài, khai trương nên Mão dễ phát tài phát lộc. Vì vậy, Mão làm một hưởng mười, sung túc đủ đầy. Không chỉ vậy, cát khí của con giáp này cũng rực rỡ không kém. Nhờ vậy mà những Mão làm công ăn lương sẽ có thể nhận được khen ngợi từ cấp trên, thậm chí là được cân nhắc lên một vị trí cao hơn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân nhanh nhẹn, thông minh và luôn biết cách tận dụng thời cơ để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Con giáp này đang dần rũ bỏ xui xẻo để thăng hoa hơn bao giờ hết, đặc biệt là ở phương diện tài chính. Tử vi có nói, đúng tuần mới sang, con giáp tuổi Thân gặp nhiều may mắn về tài lộc. Bạn bỏ công ra ắt sẽ thu về kết quả. Những khoản đầu tư lớn có thể chưa có thành quả nhưng đầu tư nhỏ thì lại rất tốt.

Tuần mới (9/1 - 15/1/2023) là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, xui xẻo cuốn gói ra đi, có duyên với thần tài, lộc lá tự động kéo đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Gần như Thân đầu tư đâu là sinh lời đấy, tiền đẻ ra tiền. Con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngồi chơi cũng kiếm được tiền tỷ. Mặc dù vậy, Thân không nên quá ham mê trò đỏ đen vì dễ mất kiểm soát, tài lộc cũng tiêu tán lúc nào không hay.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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