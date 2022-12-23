Đầu tuần mới (26, 27/12) có 3 con giáp may mắn nhất, tiền nong rủng rỉnh, dư dả mua sắm nhà xe, cuối năm đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 09:45

Hãy xem bạn có nằm trong số 3 con giáp vô cùng may mắn trong đầu tuần mới đến không nhé.

Tuổi Dần

Tuổi Dần hầu hết là những người có nội lực mạnh mẽ, bản lĩnh, vô cùng quyết đoán và độc lập trong cuộc sống. Chính vì thế, khi gặp bất kỳ khó khăn nào, tuổi Dần cũng luôn tự mình tìm ra cách giải quyết và từ từ vượt qua nó.

Vào đầu tuần mới đến, tuổi Dần là một trong số các con giáp gặp vận đỏ vào dịp cuối năm. Càng gần những ngày cuối cùng, vận may của họ càng tỏa sáng rực rỡ. Tử vi học có nói, tuổi Dần sẽ dễ gặp được quý nhân, người đưa đường dẫn lối cho họ tới với thành công, giúp họ trở thành một trong số những con giáp giàu có nhất thời gian này.

Đầu tuần mới (26, 27/12) có 3 con giáp may mắn nhất, tiền nong rủng rỉnh, dư dả mua sắm nhà xe, cuối năm đủ đầy - Ảnh 1
Vào đầu tuần mới đến, tuổi Dần là một trong số các con giáp gặp vận đỏ vào dịp cuối năm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ đa số là những người có nhân sinh quan vui vẻ, lạc quan, có máu anh hùng, hay ra tay giúp đỡ người khác nên trong cuộc sống được nhiều người yêu quý, hàm ơn. Họ cũng là những người thông minh, nhiều nhiệt huyết, say mê cống hiến cho sự nghiệp nên thường là những người rất giàu có.

Theo các chuyên gia phong thủy, đúng đầu tuần mới nhờ được nhiều sao tốt chiếu mệnh, tuổi Ngọ liên tục gặp may, thậm chí nhận được lộc trời cho. Cuộc sống có thể nói là sung túc, dư dả, nếu không muốn nói là vương giả hơn người. Tài lộc với người tuổi Ngọ sẽ sum suê trở lại. Đây được cho là thời điểm họ sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công.

Đầu tuần mới (26, 27/12) có 3 con giáp may mắn nhất, tiền nong rủng rỉnh, dư dả mua sắm nhà xe, cuối năm đủ đầy - Ảnh 2
Theo các chuyên gia phong thủy, đúng đầu tuần mới nhờ được nhiều sao tốt chiếu mệnh, tuổi Ngọ liên tục gặp may, thậm chí nhận được lộc trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn phần lớn là những người có tinh thần trách nhiệm rất cao, được người khác tin tưởng và nể trọng trong cuộc sống. Họ còn là những cá nhân rất tài năng, làm việc hay quan tâm đến đam mê nhiều hơn là vấn đề tiền bạc nên lại dễ đạt được những thành công mà họ cũng không ngờ đến.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thìn là một trong những con giáp may mắn nhất về đường tài lộc, nhất là trong chuyện kinh doanh vào đầu tuần mới. Tuổi Thìn đánh dấu sự may mắn trở lại một cách ngoạn mục hơn vào dịp cuối năm. Tuổi Thìn gặp vận đỏ, cuộc sống có nhiều tin vui, công danh sự nghiệp phát triển rực rỡ mà cuộc sống riêng tư cũng vô cùng ấm êm, hạnh phúc.

Đầu tuần mới (26, 27/12) có 3 con giáp may mắn nhất, tiền nong rủng rỉnh, dư dả mua sắm nhà xe, cuối năm đủ đầy - Ảnh 3
Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thìn là một trong những con giáp may mắn nhất về đường tài lộc, nhất là trong chuyện kinh doanh vào đầu tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp thuận lợi tiến thân, tiền ào ào chảy vào nhà, vàng chắn trước ngõ, đón nhiều niềm vui

Đúng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp thuận lợi tiến thân, tiền ào ào chảy vào nhà, vàng chắn trước ngõ, đón nhiều niềm vui

Tử vi nói rằng, đúng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp may mắn tiền của dồi dào, làm ăn phát đạt.

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