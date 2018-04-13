Những nàng giáp có vẻ ngoài bình thường nhưng lại là ‘vật báu’ hiếm có khó tìm

Tâm linh - Tử vi 13/04/2018 14:54

Nếu cưới được những nàng giáp sau làm vợ, chồng sẽ ăn nên làm ra, giàu sang nhanh chóng.

Chẳng cần thân hình chữ S, phụ nữ chỉ cần có nhan sắc tầm trung nhưng phúc khí đầy mình, vượng phu ích tử, mang lại may mắn cho chồng sẽ được cưng chiều hết mực.

Những nàng giáp có vẻ ngoài bình thường nhưng lại là ‘vật báu’ hiếm có khó tìm - Ảnh 1
Phụ nữ tuổi Hợi sẽ là 'vật báu' giúp chồng ăn nên làm ra, của nả đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Hợi

Dù có vẻ ngoài không mấy nổi bật nhưng thuở độc thân Hợi được rất nhiều đàn ông theo đuổi, say mê. Có được sức hút ấy là nhờ sự khôn khéo, hiền lành và nhã nhặn đã ăn sâu vào tính cách của Hợi. Nếu những phụ nữ khác lười nhác và ỷ lại vào đàn ông, chỉ mong lấy được người chồng giàu có để đổi đời thì Hợi luôn tự phấn đấu để kiếm tiền. Với Hợi, phụ nữ chỉ thực sự hạnh phúc khi làm chủ đời mình, sống bám vào người khác dù sang giàu đến mấy cũng là bất hạnh.

Chính vì nét tính cách này nên sau khi kết hôn chồng của Hợi càng trân trọng, thương yêu họ hơn. Nhờ có số vượng phu ích tử nên nàng Hợi sẽ giúp chồng làm ăn khấm khá, của nả đầy nhà. Vậy nên, nếu đang có vợ tuổi Hợi đàn ông hãy giữ thật chặt nhé.

Những nàng giáp có vẻ ngoài bình thường nhưng lại là ‘vật báu’ hiếm có khó tìm - Ảnh 2
Lấy được vợ tuổi Tý chồng như bắt được vàng, thăng quan tiến chức ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tý

Phụ nữ tuổi Tý nhanh nhẹn, hoạt bát và có tham vọng. Họ thường đặt ra những mục tiêu cụ thể cho đời mình, không bao giờ sống buông thả hay vô trách nhiệm. Tý cần cù, chăm chỉ và tự mình vươn lên làm giàu khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Cá tính là thế, nhưng khi ở bên người đàn ông của đời mình Tý  dịu dàng, mềm mỏng đến lạ. Một khi đã yêu nàng sẽ hết lòng hết dạ vì đối phương, sẵn sàng vì chồng con mà nhận hết thua thiệt về mình. Có nàng Tý làm hậu phương chồng chỉ việc tập trung phát triển sự nghiệp, kinh tế gia đình nhờ thế mà khấm khá bội phần.

Những nàng giáp có vẻ ngoài bình thường nhưng lại là ‘vật báu’ hiếm có khó tìm - Ảnh 3
Tuất hết lòng hết dạ vì chồng con, thế nhưng khi bị phản bội họ sẽ phũ phàng đạp đổ tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tuất

Nữ giới tuổi Tuất cực kì thông minh, sắc sảo và có mắt nhìn người. Nếu người khác gặp khó khăn đã vội vàng bỏ cuộc thì Tuất lại luôn tìm cách giải quyết vấn đề, tự chinh phục những đỉnh cao. Hơn thế, Tuất là người đạo đức, trọng nghĩa tình nên chồng không bao giờ phải lo lắng việc họ thay lòng đổi dạ.

Thuở độc thân dù thành công đến mấy, khi làm vợ làm mẹ Tuất sẽ đặt gia đình lên vị trí đầu tiên thay vì danh vọng. Hết lòng vì chồng con là thế, nhưng nếu phát hiện chồng làm điều gì có lỗi với mình nàng sẽ khiến đối phương phải hối hận cả đời. Dám làm dám nhận, dám yêu dám hận chính là chân dung của nàng Tuất trong tình yêu.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Top con giáp phúc khí trải dài, càng về hậu vận càng may mắn giàu sang

Top con giáp phúc khí trải dài, càng về hậu vận càng may mắn giàu sang

Những con giáp sau sẽ giàu sang một đời, dù hiện tại nghèo khó đến đâu sau 35 tuổi tiền tài sẽ tự khắc chui vào túi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp vượng phu con giáp vượng phu ích tử top con giáp vượng phu ích tử

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 54 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 59 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền