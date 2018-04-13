Những nàng giáp có vẻ ngoài bình thường nhưng lại là ‘vật báu’ hiếm có khó tìm

Chẳng cần thân hình chữ S, phụ nữ chỉ cần có nhan sắc tầm trung nhưng phúc khí đầy mình, vượng phu ích tử, mang lại may mắn cho chồng sẽ được cưng chiều hết mực.

Chính vì nét tính cách này nên sau khi kết hôn chồng của Hợi càng trân trọng, thương yêu họ hơn. Nhờ có số vượng phu ích tử nên nàng Hợi sẽ giúp chồng làm ăn khấm khá, của nả đầy nhà. Vậy nên, nếu đang có vợ tuổi Hợi đàn ông hãy giữ thật chặt nhé.

Dù có vẻ ngoài không mấy nổi bật nhưng thuở độc thân Hợi được rất nhiều đàn ông theo đuổi, say mê. Có được sức hút ấy là nhờ sự khôn khéo, hiền lành và nhã nhặn đã ăn sâu vào tính cách của Hợi. Nếu những phụ nữ khác lười nhác và ỷ lại vào đàn ông, chỉ mong lấy được người chồng giàu có để đổi đời thì Hợi luôn tự phấn đấu để kiếm tiền. Với Hợi, phụ nữ chỉ thực sự hạnh phúc khi làm chủ đời mình, sống bám vào người khác dù sang giàu đến mấy cũng là bất hạnh.

Lấy được vợ tuổi Tý chồng như bắt được vàng, thăng quan tiến chức ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tý

Phụ nữ tuổi Tý nhanh nhẹn, hoạt bát và có tham vọng. Họ thường đặt ra những mục tiêu cụ thể cho đời mình, không bao giờ sống buông thả hay vô trách nhiệm. Tý cần cù, chăm chỉ và tự mình vươn lên làm giàu khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Cá tính là thế, nhưng khi ở bên người đàn ông của đời mình Tý dịu dàng, mềm mỏng đến lạ. Một khi đã yêu nàng sẽ hết lòng hết dạ vì đối phương, sẵn sàng vì chồng con mà nhận hết thua thiệt về mình. Có nàng Tý làm hậu phương chồng chỉ việc tập trung phát triển sự nghiệp, kinh tế gia đình nhờ thế mà khấm khá bội phần.

Tuất hết lòng hết dạ vì chồng con, thế nhưng khi bị phản bội họ sẽ phũ phàng đạp đổ tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tuất

Nữ giới tuổi Tuất cực kì thông minh, sắc sảo và có mắt nhìn người. Nếu người khác gặp khó khăn đã vội vàng bỏ cuộc thì Tuất lại luôn tìm cách giải quyết vấn đề, tự chinh phục những đỉnh cao. Hơn thế, Tuất là người đạo đức, trọng nghĩa tình nên chồng không bao giờ phải lo lắng việc họ thay lòng đổi dạ.

Thuở độc thân dù thành công đến mấy, khi làm vợ làm mẹ Tuất sẽ đặt gia đình lên vị trí đầu tiên thay vì danh vọng. Hết lòng vì chồng con là thế, nhưng nếu phát hiện chồng làm điều gì có lỗi với mình nàng sẽ khiến đối phương phải hối hận cả đời. Dám làm dám nhận, dám yêu dám hận chính là chân dung của nàng Tuất trong tình yêu.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.