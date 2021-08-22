Những con giáp này có số mệnh vương giả, qua 25 tuổi thì giàu sang phú quý, từ 30 tuổi thì tài lộc tràn trề

Những cô cậu cầm tinh con Khỉ lúc nào cũng tỏ ra thông minh, lanh lợi hơn người. Cộng thêm với vận may trời phú, mối nhân duyên tốt nên suốt đời sống trong vui vẻ, thành công mà không phải lo lắng quá nhiều.

Những người tuổi Thân sinh vào ngày 15, 25, 30 âm lịch và các tháng 3, 6, 9, 12 càng có số mệnh sung sướng và phú quý. Con giáp này có tiền vận vất vả, khó tránh khỏi quãng thời gian thăng trầm nhưng cuối cùng nhờ nghị lực phi thường, ý chí phấn đấu và sức khỏe trời phú, họ vượt qua tất cả để giành lấy vinh quang.

Theo tử vi, Mùi là con giáp giàu có được mệnh danh là nữ thần đi đến đâu cũng được yêu mến, bảo vệ đến đó. Bạn sở hữu nhan sắc tuyệt đỉnh nên được nhiều người mến mộ, đem lòng thầm thương trộm nhớ. Sau 30 tuổi, cuộc sống của bạn sẽ bất ngờ lên hương, không còn vướng phải nhiều họa thị phi. Nhất là chuyện tiền bạc được cải thiện nhiều, công việc ổn định, thu nhập cũng khá hơn.

Mùi là con giáp giàu có được mệnh danh là nữ thần đi đến đâu cũng được yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hôn nhân của bạn cũng khá tốt, được chồng yêu, con mến. Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này đã không còn gì phải bàn cãi, chỉ cần ngồi không hưởng lộc. Tiền bạc đổ về liên tục, tận hưởng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc hơn mong đợi.

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ là những người thông minh, tài giỏi, luôn biết nắm bắt mọi cơ hội để gầy dựng cuộc sống ấm no, sung túc. Đa số tuổi Tỵ đều công thành danh toại, tuy nhiên vì vận may chưa đến nên họ chưa có bước đột phá, vẫn giậm chân tại chỗ. Ngoài ra, tuổi Tỵ còn được trời ban bản lĩnh phi thường, những khó khăn trong cuộc sống họ đều có thể vượt qua một cách ngoạn mục.

Đa số tuổi Tỵ đều công thành danh toại - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong số những con giáp, tuổi Tỵ là người được định sẵn có số mệnh vương gia đạo, có khả năng giúp đỡ gia đình xây dựng cơ ngơi, đem lại nhiều may mắn và tài lộc. Đặc biệt, chỉ cần trong nhà có một người hợp tuổi với tuổi Tỵ thì xác định nửa đời sau không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, mỗi năm mỗi giàu có, cuộc sống con cháu sau này cũng viên mãn sung túc.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.