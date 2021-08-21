Mẹo phong thủy giúp mời gọi Thần Tài bất cứ nhà nào cũng nên áp dụng

Tâm linh - Tử vi 21/08/2021 12:55

Áp dụng đúng 3 bí quyết phong thủy nhà ở dưới đây, đảm bảo chỉ trong thời gian ngắn, tài vận của gia chủ sẽ đi lên không ngừng.

Thiết kế cửa chính thông thoáng, rộng mở

Một trong những vị trí quan trọng đầu tiên của một ngôi nhà chính là phần cửa chính. Trong phong thủy, cửa chính giữ vai trò quyết định đến vận khí của ngôi nhà cũng như tài lộc của gia chủ. Do đó, để đảm bảo đúng phong thủy nhà ở, cửa chính cần phải được thiết kế thông thoáng, rộng mở để đón tài lộc vào nhà.

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 Cửa chính thông thoáng sẽ giúp tài lộc rộng đường vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như cửa chính mà bịt bùng, tối tăm hoặc chật hẹp thì coi như đã chặn đứng luồng cát khí từ bên ngoài vào. Gia chủ dù có làm ăn cố gắng đến đâu cũng sẽ khó lòng giàu có. Chưa kể, cuộc sống gia đình không đón nhận được điều may, chuyện tích cực.

Nhà cửa luôn gọn gàng

Một ngôi nhà gọn gàng không chỉ có giá trị về mặt thẩm mỹ mà còn có ý nghĩa phong thủy rất quan trọng. Các chuyên gia phong thủy lý giải rằng, những ngôi nhà được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng luôn mang lại cuộc sống tốt đẹp cho gia chủ, bởi lúc này, năng lượng trong nhà có thể lưu thông đều. Ngược lại, nếu căn nhà được bố trí tù túng, lộn xộn, thiếu ngăn nắp, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến vận khí của cả ngôi nhà. Chưa kể, nếu căn nhà lộn xộn cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của gia chủ.

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 Nhà cửa gọn gàng sẽ tốt cho gia chủ về mặt phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

Trồng cây xanh và mang nước vào nhà

Cây xanh và nước luôn là hai “vật phẩm” phong thủy quan trọng mà bất cứ gia đình nào cũng không nên bỏ qua. Không chỉ tạo không gian tươi mát cho căn nhà, cây xanh còn có tác dụng hut hút tài lộc, vượng vận khí cho căn nhà và giúp xua đuổi những xui xẻo ra khỏi nhà.

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 Nên trồng cây xanh trong nhà để tăng vượng khí - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh cây xanh, nguồn nước cũng đóng vai trò rất quan trọng trong phong thủy nhà ở. Nước là đại diện cho sự luân phiên, là dòng chảy của sự sống, của tiền bạc. Nếu trong nhà bố trí những vật trang trí có dòng nước chảy sẽ rất tốt cho gia chủ.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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