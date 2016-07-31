Những con giáp “khổ trước sướng sau”, cuộc sống về sau vinh hoa phú quý.

Dù là lớn tuổi, không còn sức trẻ như trước nhưng đường tài vận của những con giáp này rất tốt. Cuộc sống họ rất sung túc, hạnh phúc đủ đầy!

Tuổi Sửu:

Những người tuổi này rất nghiêm túc và kiên nhẫn trong công việc. Trong tiền vận, họ luôn rất cố gắng và có phần khổ cực để thành công nhưng lại rất sung túc khi về già. Về sau mọi chuyện tiền tài hay gia môn đều rất suông sẻ.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi hay gặp trở ngại, khó cực khi còn trẻ, họ luôn rất cố gắng, bền bỉ để gầy dựng sự nghiệp. Họ luôn cố gắng trau dồi kiến thức cũng như kỹ năng của bản thân, cùng lúc mở rộng những mối quan hệ của bản thân, nên càng về sau càng sung túc vẹn tròn.

Tuổi Thìn

Những người này lúc trẻ làm việc rất chủ động và tích cực, cũng sẽ có được những thành tựu của riêng mình. Về già, họ sẽ tích góp được một khoản tiền lớn và về sau càng dư dả sung sướng

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân có ý chí cầu tiến cao, dù về già họ vẫn giữ vững điều này. Họ rất thành công trong sự nghiệp và biết nắm bắt cơ hội để tạo thêm tiền tài, của cải. Nhưng họ cũng hay tiêu tiền hoang phí, khó giữ tiền. Họ cần một người vợ có khả năng quản lý tiền bạc trong gia đình. Như vậy thì họ dễ dàng có cuộc sống sung túc về sau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-con-giap-kho-truoc-suong-sau-cuoc-song-ve-sau-vinh-hoa-phu-quy-150348.html