Theo tử vi 12 con giáp, Hợi không còn phải lo lắng về tiền bạc. Bạn làm một hưởng mười, tiền tiêu không hết tha hồ đầu tư kiếm lời trong giai đoạn này. Trong chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều điều vui vẻ, hạnh phúc. Người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp.

Tuy nhiên trong thời điểm này, bạn nên đi chùa nhiều hơn để tích lộc cho mình. Bên cạnh đó nếu gặp ai khó khăn, hãy mở lòng giúp đỡ. Làm được nhiều việc lành, bạn sẽ nhận được nhiều phúc báo, vượt qua nhiều kiếp nạn.

Cả hai đồng điệu về mặt tinh thần nên ở bên cạnh nhau rất vui vẻ. Điều này giúp cho tinh thần của bạn lạc quan, yêu đời và công việc được tiến hành thuận lợi hơn.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp may mắn trong tình cảm lẫn công việc. Trong công việc, bạn được cấp trên công nhận. Có nhiều tài lẻ nên được mọi người yêu mến. Bạn đi đến đâu là nổi bật đến đó khiến nhiều người cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với bạn.

Tỵ nhận lộc khủng trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình cảm, Tỵ độc thân sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu bạn mới. Đây là cơ hội để bạn thoát ế, cuộc sống trở nên thú vị hơn. Nhờ sự đồng điệu trong tâm hồn và tính cách nên cả hai sẽ đi với nhau lâu dài.

Sau này khi về chung một nhà, cả hai sẽ giúp đỡ nhau trong công việc. Vợ là hậu phương vững chắc của chồng. Chồng là điểm tựa ấm áp của vợ. Nói chung hôn nhân của bạn sẽ viên mãn hơn mong đợi.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp giỏi giang, khá khó tính trong công việc. Nhưng đây là tính cách tốt giúp bạn tiến xa hơn trong thời gian sắp tới. 2 tuần kế tiếp bạn sẽ nhận được lộc lớn từ trên trời rơi xuống. Tiểu nhân hãm hại bạn trước đây cũng e ngại không còn dám giở trò với bạn. Hãy bình tĩnh, tự tin vì bạn đang nắm thế chủ động trong mọi việc.

Mùi tha hồ đếm tiền trong thời gian sắp tới - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của bạn sẽ có nhiều tin vui đổ về hơn. Những vất vả trước đây đã không còn nữa, hãy hưởng thụ những thành quả mà mình đạt được trong thời điểm này. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại không như ý. Tốt nhất là bạn nên tập trung vào công việc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm