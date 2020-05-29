Nhận dạng tướng mạo đàn ông trăng hoa, là người theo chủ nghĩa 'một vợ nhiều bồ'

Tâm linh - Tử vi 29/05/2020 13:47

Chỉ cần nhìn vào những đặc điểm này, phụ nữ sẽ biết được ngay đàn ông trăng hoa hay chung thủy, đừng để bản thân phải khổ suốt đời.

Dưới đây là những đặc điểm nhận dạng đàn ông trăng hoa, giỏi nói không giỏi làm, không nghiêm túc trong mối quan hệ của mình.

Tóc xoăn bẩm sinh, chóp mũi to dày

Theo nhân tướng học, đàn ông tóc xoăn bẩm sinh, chóp mũi to dày thường rất bay bướm. Họ không thích ngồi yên một chỗ, đặc biệt không muốn yêu mãi một người. Với họ, hôn nhân là thứ không tưởng vì họ chỉ thích vui chơi, không thích nghiêm túc với bất cứ ai.

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Đàn ông trăng hoa thường có đặc điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết đàn ông sở hữu đặc điểm này không thật sự yêu thích điều gì đó quá lâu. Trong công việc, họ cũng cả thèm chóng chán, nhảy việc khắp nơi. Trong chuyện tình cảm, họ chỉ thích vui chơi qua đường, không bao giờ đề cập đến hôn nhân.

Dái tai nhỏ, nhọn

Đàn ông có đặc điểm này vô cùng nguy hiểm. Họ thích ngồi lê đôi mách, tám chuyện thiên hạ hoặc bóp méo sự thật. Những câu chuyện họ kể đều “thêm mắm dặm muối” khiến nhiều mối quan hệ bị chia rẽ. Có thể nói người này có tính đàn bà, khi yêu thường không phải kiểu đàn ông chung thủy. Họ xấu tính sẽ khiến phụ nữ phải chịu khổ sở cả đời.

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Đàn ông có dái tai nhỏ, nhọn thường làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, không ai dám đến gần hoặc muốn kết thân với họ. Vì họ sẵn sàng nói xấu, hạ bệ người khác để tiến thân. Họ bất chấp thủ đoạn để có được những thứ mình cần. Người đàn bà khôn ngoan nên tránh xa kiểu người này để không khổ sở.

Cằm nhọn nhỏ

Người đàn ông này không có ý chí, suy nghĩ và hành động không thống nhất. Họ thường nhút nhát trong công việc, ù lì không muốn tiến thân. Trong chuyện tình cảm, họ cũng so đo xét nét từng li từng tí với đối phương.

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Đàn ông cằm nhỏ không chung thủy - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó khi gặp khó khăn, họ thường không kiểm soát được cảm xúc của mình. Họ luôn nóng giận, gắt gỏng với mọi người xung quanh. Nếu qua lại với người như thế này, bạn sẽ là nạn nhân khi anh ấy bực mình.

Khóe miệng, đuôi mắt có nếp nhăn

Người có nếp nhăn ở đuôi mắt, khóe miệng thường rất ngọt ngào, khôn khéo. Vì vậy mà họ dễ khiến nhiều trái tim thiếu nữ rung động. Tuy nhiên họ lại không nghiêm túc, không bao giờ muốn có mối quan hệ lâu dài với bất cứ ai.

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Người có nếp nhăn nơi khóe miệng, mắt thường đào hoa - Ảnh minh họa: Internet

Trong giao tiếp, họ rất giỏi giang trong việc lấy lòng người khác, đặc biệt là phái yếu. Cũng vì vậy mà dù có vợ hay chưa, họ cũng dễ dàng chinh phục được trái tim nhiều người.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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