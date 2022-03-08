Nhờ được Thần Phật che chở, 3 con giáp tài lộc vô biên, 4 tháng tới sự nghiệp vượng phát, giàu có phát hờn

Tâm linh - Tử vi 08/03/2022 06:45

Thời điểm 4 tháng tới, 3 con giáp này được cát tinh phù trợ nên công việc tiến triển hanh thông.

Tuổi Tý

Tử vi 4 tháng tới dự đoán rằng đường tài lộc của tuổi Tý trong thời gian tới không chỉ vững mạnh mà còn tiếp tục lên cao. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Tý có quý nhân giúp đỡ, gặp khó khăn đều được chỉ đường. Trong công việc, con giáp này được đồng nghiệp giúp đỡ, cấp trên trọng dụng.

Chỉ cần tuổi Tý không lùi bước thì nhất định sẽ gặp cơ hội tốt, cuộc sống phía trước còn nhiều điều mới mẻ, tốt đẹp đang chờ bản mệnh khám phá. Nếu được thần Tài và quý nhân chiếu cố, 4 tháng tới, tuổi Tý sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Ngọ

Thời điểm 4 tháng tới, tuổi Ngọ được cát tinh phù trợ nên công việc tiến triển hanh thông. Bao nhiêu vất vả, khó khăn trước đó đã qua, bây giờ là lúc bản mệnh tận hưởng thành quả ngọt ngào. 

Nhờ được Thần Phật che chở, 3 con giáp tài lộc vô biên, 4 tháng tới sự nghiệp vượng phát, giàu có phát hờn - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Quan lộ và tài lộ của tuổi Ngọ rất thênh thang nên hãy cố gắng duy trì phong độ. Bản mệnh có thể thu về nguồn tài chính ổn định nhưng đừng vì thế mà ỷ lại, hãy tích cực làm ăn để tiền đẻ ra tiền.

Chuyện tình cảm các cặp đang yêu khá thuận khi có sự đồng điệu về tâm hồn. Người độc thân lạc quan, tập trung lo công việc và chờ đợi đúng người đúng thời điểm.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vô cùng chí khí, họ chẳng bao giờ ngại đối diện với trở ngại, khó khăn hay thách thức. Con giáp này hiểu rằng muốn thành công, con người nhất định phải nỗ lực thật nhiều, không bao giờ được nghĩ đến chuyện ngồi không hưởng thành quả cả.

Nhờ suy nghĩ đúng đắn này, hơn nữa họ vốn là một người thông minh, quyết đoán nên càng dễ đạt được mục đích đã đặt ra. Họ sẽ không ngừng cố gắng, không ngừng tích lũy kinh nghiệm để trưởng thành, cuối cùng trở thành một người tài giỏi đứng đầu thiên hạ.

Những người khác có thể thấy rằng họ làm việc gì cũng dễ dàng, chẳng bao giờ gặp khó khăn gì, thế nhưng trên thực tế, họ đã bỏ ra rất nhiều công sức từ khi mọi người vẫn còn đang bận hưởng thụ rồi. Đó là thành quả họ xứng đáng được nhận.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Rũ sạch vận đen đeo bám, 7 ngày tơi quan lộ và tài lộ rộng thênh thang, 3 con giáp sắp nhà lầu, siêu xe sau 1 đêm

Rũ sạch vận đen đeo bám, 7 ngày tơi quan lộ và tài lộ rộng thênh thang, 3 con giáp sắp nhà lầu, siêu xe sau 1 đêm

Quan lộ và tài lộ của bạn rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 3 con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 5 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 6 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 7 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'