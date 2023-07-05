Đúng 11 ngày tới, người tuổi làm việc gì cũng có người giúp đỡ, chỉ điểm. Với những công việc nhóm đòi hỏi hợp tác, bạn và đồng nghiệp làm việc ăn ý với nhau, đem về kết quả đáng mừng.

Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ở thời điểm này. Đối phương có thể chỉ ra cho bạn những điểm yếu để bạn nhanh chóng khắc phục hoặc chỉ ra những hướng đi mới để bạn phát triển bản thân.

Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm rất thích hợp để bạn đưa ra các quyết định hợp tác, làm ăn. Nếu thấy có đối tác, khách hàng nào triển vọng thì bạn nên nhanh chóng kí kết hợp đồng ngay.

Nếu đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực và vật lực thì bạn cũng có thể xem xét việc mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất. Tất nhiên, để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra thì bạn sẽ phải khá vất vả đấy.

Trên phương diện tình duyên, bản mệnh đào hoa đến mức bạn có thể gặp được người phù hợp với mình ở những nơi không ngờ tới nhất. Hai người chỉ vừa gặp gỡ đã thấy quen thân, khi nói chuyện cũng có nhiều quan điểm trùng hợp.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vốn luôn hết lòng vì đồng nghiệp nên lúc khó khăn bạn cũng được người khác giúp đỡ hết mình. Tuần này, người làm công ăn lương sẽ chẳng gặp phải bất cứ khó khăn nào, công việc gì cũng sẽ tiến triển suôn sẻ.

Người làm kinh tế có cơ hội thu được tệp khách hàng mới. Dù phải vất vả một chút, song bạn sẽ nhận thấy rằng túi tiền của mình đang dày lên nhanh chóng.

Nếu có thời gian rảnh thì nên làm thiện nguyện hoặc trau dồi kiến thức cho bản thân. Những khoản đầu tư này là khoản đem lại lợi ích cao trong tương lai, đồng thời còn tăng cường phúc đức cho bạn.

Chuyện tình cảm nhìn chung thiên về ổn định. Người ấy hiểu rằng bạn là người bận rộn nên không yêu cầu bạn phải dành quá nhiều thời gian cho gia đình. Tuy nhiên, bạn vẫn nên sắp xếp thời gian để ở bên người thân nhiều hơn nhé.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, sự kiên nhẫn của người tuổi Thìn được thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau. Họ có phong cách làm việc khoa học, hiệu quả cao, rất đáng để học tập.

Con giáp này cũng là người rất đáng tin cậy, nói là làm, không mấy khi thất hứa. Đúng 11 ngày tới, con giáp tuổi Thìn đã đạt được những thành tựu mới trong gia đình và sự nghiệp.

Tầm nhìn của người tuổi Thìn đặc biệt chính xác nên tất nhiên họ sẽ không cho phép mình phạm phải nhiều sai lầm. Con giáp này tung hoành ngang dọc trên con đường kiếm tiền, mức độ giàu có ngày càng tăng.

Mặc dù tháng 7 của họ rất bận rộn và vẫn có một số áp lực, nhưng con giáp tuổi Thìn có thể cảm nhận được sự viên mãn của cuộc sống, gia đình dần khấm khá, không bao giờ thiếu tiền.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.