Nhìn lòng bàn tay, 5 giây biết ngay bạn đời là ai, hôn nhân viên mãn hay dang dở

Tâm linh - Tử vi 07/06/2020 09:19

Hãy thử đặt hai lòng bàn tay sát vào nhau, ngang bằng ngót út. Chỉ cần nhìn qua điểm này 5 giây liền biết ngay hôn nhân viên mãn hay dang dở.

Khi đặt hai bàn tay cạnh nhau, hình dáng hai đường tình duyên sẽ cho bạn biết hôn nhân viên mãn hay dang dở.

Đường tình duyên bên tay phải cao hơn ở bên tay trái

Nếu ai có hai bàn tay có đường tình duyên thế này thì thường yêu người lớn tuổi hơn. Khoảng cách tuổi tác càng lớn càng cho họ cảm giác an toàn. Đây là dấu hiệu của người sống hướng nội, khá lãng mạn nhưng cũng có phần bảo thủ.

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Nếu ai có hai bàn tay có đường tình duyên thế này thì thường yêu người lớn tuổi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Họ là tuýp người đã muốn làm gì thì phải làm cho được, dù có khó khăn thế nào. Cũng vì cá tính mạnh mẽ này mà họ thích hợp với người lớn tuổi hơn, để được bao dung, chiều chuộng.

Trong tình cảm, đây là kiểu người mạnh mẽ nhưng cũng lãng mạn. Đây vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm. Vì một khi lao đầu vào tình yêu cố chấp, họ có thể phải lãnh lấy tổn thương.

Đường tình duyên bên tay trái cao hơn

Người có đường tình duyên thế này có dung mạo nổi bật. Đây là người có cá tính, luôn thích nổi trội và giàu sức sống. Họ tràn đầy khí thế, là người truyền cảm hứng. Họ thường quan trọng ngoại hình.

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Trong tình yêu, đây là người chung thủy, khi yêu rất nồng nhiệt, thậm chí đã yêu là tính luôn chuyện kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu, đây là người chung thủy, khi yêu rất nồng nhiệt, thậm chí đã yêu là tính luôn chuyện kết hôn. Họ chọn người yêu thường trọng ngoại hình. Vì thế, dễ có cảm giác mau chán, khó bền vững.

Hai đường tình duyên bằng nhau

Nếu có hai đường tình duyên bằng nhau thì là dấu hiệu hôn nhân viên mãn trong tương lai.

Người có đường chỉ tay thế này khi đã yêu là nghiêm túc và tính chuyện lâu dài. Tình cảm của họ ít gặp trở ngại, hôn nhân không trắc trở.

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Đây là người khá may mắn trong tình cảm, yêu ai cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Đây là người khá may mắn trong tình cảm, yêu ai cũng thuận lợi. Trong tình cảm, họ không vội vàng, bình lặng nhưng chắc chắn. Họ quan tâm đến cảm xúc của đối phương nên tình cảm hòa hợp, bền vững.

Cũng vì sống thiên về tình cảm nên kiểu người này có nhược điểm là yếu đuối, dễ bị người khác ảnh hưởng. Đây là lý do sau khi kết hôn họ dễ bị lời người ngoài tác động mà gây tranh cãi với bạn đời. Nếu khắc phục được điểm này, hôn nhân của họ sẽ viên mãn vô cùng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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