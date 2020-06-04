Vài giây nhìn dáng miệng, biết ngay tương lai cực thân vất vả hay sung sướng an nhàn

Nhưng phụ nữ có tướng miệng này lại có tính cách nhẹ nhàng, nhân hậu và ưu tú trí tuệ. Khi độc thân, họ là quý nhân của cha mẹ đẻ. Khi lấy chồng, họ mang may mắn về cho nhà chồng. Phụ nữ có tướng miệng anh đào luôn được quý nhân hỗ trợ, gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông. Hậu vận của kiểu phụ nữ này khá viên mãn.

Tướng miệng anh đào là môi dày, hồng hào, răng đều và miệng hơi hướng lên. Theo nhân tướng họ c, đàn ông có tướng miệng này không tốt.

Dù là đàn ông hay phụ nữ có tướng miệng này đều là người chân thành, ngay thẳng, chu đáo, thấu hiểu đạo lý. Họ được nhiều người quý mến, luôn có người tương trợ giúp đỡ. Đây còn là kiểu người sống thọ, số phú quý, có gia đình yên ấm.

Tướng miệng vuông trông như hình vuông, khóe môi hai bên cân xứng nhau. Khi ngậm miệng lại, hai môi sẽ tạo thành hình vuông.

Dù là đàn ông hay phụ nữ có tướng miệng này đều là người chân thành, ngay thẳng, chu đáo, thấu hiểu đạo lý. - Ảnh minh họa: Internet

Miệng rồng

Tướng miệng rồng là hai môi đầy có sắc hồng. Đây thường là tướng miệng của đàn ông.

Theo nhân tướng học, đàn ông có tướng miệng này vận mệnh tốt, tài trí hơn người, có sức ảnh hưởng với nhiều người. Khi bước vào tuổi trung nhiên, hầu hết họ đều có thành tựu lớn trong sự nghiệp.

Dù trên mặt đàn ông có nhiều điểm không tốt, nhưng chỉ cần có tướng miệng rồng thì đều trở nên tốt hơn.

Miệng cá chép

Tướng miệng cá chép với hai môi dày, khóe miệng hướng xuống, sắc môi không hồng. Trong nhân tướng học, người có tướng miệng này thường có cuộc đời nhiều khó khăn, vất vả, dù là đàn ông hay phụ nữ.

Họ phải làm việc liên tục, bôn ba nhiều nơi, thậm chí là phải tha phương cầu thực, xây dựng sự nghiệp.

Trong nhân tướng học, người có tướng miệng này thường có cuộc đời nhiều khó khăn, vất vả, dù là đàn ông hay phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Tướng số chỉ một phần nói lên vận mệnh của một người. Sướng hay khổ, giàu có hay nghèo đói cũng là do chính bản thân bạn định đoạt.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.