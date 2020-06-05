3 nàng giáp vượng phu ích tử, sinh con trai thì có tiếng tăm, sinh con gái thì có tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 05/06/2020 05:05

Trời định 3 con giáp vượng phu ích tử, cứ sinh con là ví căng đầy, tạo may mắn cho gia đình. Sinh được con trai thì có tiếng tăm, sinh con gái thì có tiền bạc.

Đây là 3 con giáp chỉ cần sinh con là tạo phúc lộc, phú quý cho cả gia đình chồng.

Tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu vốn khôn khéo, nhẹ nhàng nên được nhiều người quý mến, nể trọng.

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Theo tử vi 12 con giáp còn nói rõ, nếu tuổi Dậu sinh được con gái thì ví tiền ngày càng căng đầy - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn trẻ, họ có lúc gặp khó khăn, nhưng số phận có được tấm chồng như ý. Đặc biệt sau khi sinh con thì gia đình càng ấm êm, sự nghiệp thăng hoa. Từ đó, họ cũng có nhiều cơ hội kiếm tiền, thần Tài nhiều lần tìm đến.

Theo tử vi 12 con giáp còn nói rõ, nếu tuổi Dậu sinh được con gái thì ví tiền ngày càng căng đầy. Nàng giáp này chỉ cần lấy chồng, sinh một trai một gái thì cuộc đời về sau ấm êm hạnh phúc.

Tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu hiền lành, thật thà và không ngừng nỗ lực cho tương lai. Cũng vì thế mà họ có được tấm chồng tốt, gia đình hạnh phúc.

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Nếu tuổi Sửu sinh con gái vì tài lộc trong nhà ngày càng nhiều, không lo thiếu thốn - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sinh con, nếu là con trai thì sự nghiệp của cả hai vợ chồng càng thăng tiến. Con trai càng lớn sẽ càng có tố chất hơn người.

Nếu tuổi Sửu sinh con gái thì tài lộc trong nhà ngày càng nhiều, không lo thiếu thốn.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là 1 trong 3 con giáp vượng phu ích tử. Họ nổi bật bởi cá tính phóng khoáng, cởi mở.

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Nếu có phước lành sinh được con trai thì cả gia đình cũng “hưởng lây” may mắn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hôn nhân của tuổi Ngọ khá chu toàn vì con giáp này hết lòng lo cho gia đình. Nếu có phước lành sinh được con trai thì cả gia đình cũng “hưởng lây” may mắn trong sự nghiệp. Nếu họ sinh con gái thì sẽ nhanh chóng có của ăn của để, không phải lo lắng chuyện tiền bạc.

Con cái là của trời cho, có con thì dù là con trai hay con gái cũng đều là vận may của cha mẹ. Phụ nữ thuộc 3 con giáp này vốn vượng phu ích tử nên dù sinh con trai hay con gái đều đem may mắn, phúc đức về cho nhà chồng. Đàn ông lấy được quả là may mắn!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Gọi tên 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, cả đời hành thiện, sau này ắt hưởng lộc phú quý

Gọi tên 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, cả đời hành thiện, sau này ắt hưởng lộc phú quý

Tử vi cho biết có 3 con giáp càng cố gắng chăm chỉ tích đức hành thiện bao nhiêu về già ắt hưởng lộc phú quý bấy nhiêu.

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