Nhìn dáng ngồi biết ngay khả năng ‘giường chiếu’ của nữ giới

Tâm linh - Tử vi 14/06/2017 11:53

Chỉ cần nhìn dáng ngồi của một người phụ nữ có thể biết chính xác khả năng giường chiếu, nhu cầu tình dục của họ. Chuẩn xác hơn cả đi xem bói.

Nhìn cách một người phụ nữ ngồi không chỉ biết tính cách mà còn sẽ biết ngay đời sống tình dục của họ như thế nào.

Nhìn dáng ngồi biết ngay khả năng ‘giường chiếu’ của nữ giới - Ảnh 1
Biết chính xác khả năng 'giường chiếu' của nữ giới chỉ qua dáng ngồi, cực chuân xác - Ảnh: Internet

Bắt chéo chân

Chủ nhân của kiểu ngồi bắt chéo chân là người rất cá tính, tự tin và mạnh mẽ. Họ luôn bảo vệ quan điểm cá nhân, ghét sự áp đặt định kiến và đề cao nữ quyền. Trong cuộc sống, chính sự thông minh và cá tính của họ khiến họ được rất nhiều người yêu mến.

Hòa đồng là thế, tuy nhiên các chàng trai muốn có được tình yêu của họ lại không hề đơn giản. Nếu ai may mắn có được trái tim của họ người đó sẽ vô cùng hạnh phúc. Không chỉ hết lòng vì tình yêu, mẫu phụ nữ này rất mãnh  liệt, đam mê và chủ động trong chuyện gối chăn. Họ bạo dạn, sáng tạo và biết cách làm hài lòng người khác và hướng đẫn đối tác cách làm mình hài lòng.

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Phụ nữ có dáng ngồi hai chân hơi khép song song thụ động, nhút nhát trong 'chuyện ấy' - Ảnh: Internet

Hai chân hơi khép song song

Những phụ nữ dịu dàng, điềm đạm thường sở hữu dáng ngồi hai chân hơi khép song song này. Vì là mẫu phụ nữ ngoan hiền, có phần nhút nhát nên trong ‘chuyện ấy’ nàng khá thụ động. Đừng đòi hòi ở nàng sự chủ động hay cuồng nhiệt bởi với nàng tình dục là điều không quá quan trọng.

Với họ, sự đồng điệu giữa hai tâm hồn quan trọng hơn sự hòa hợp trong đời sống tình dục. Đây là sai lầm tai hại mà họ phạm phải, khiến đời sống lứa đôi trở nên nhạt nhẽo, nhàm chán.

Hai chân tạo thành hình chữ V

Đàn ông rất dễ bị mẫu phụ nữ có dáng ngồi hai chân tạo thành hình chữ V thu hút. Sự trong sáng, hiền dịu ở vẻ ngoài của họ khiến khao khát được bảo vệ, bao bọc của nam giới được đẩy lên đến cao trào. Thế nhưng, sự hiền lành trong tính cách khiến họ trở thành khúc gỗ trên giường. Họ không dám thử những điều mới mẻ, không hết mình cho cuộc yêu và càng không dám tỏ lộ mong muốn của mình khi ở trên giường.

Nhìn dáng ngồi biết ngay khả năng ‘giường chiếu’ của nữ giới - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Hai chân dang rộng

Không như kiểu ngồi khép chân, phụ nữ có dáng ngồi dạng chân rất hiện đại, phóng khoáng. Cuộc sống của họ có phần ngẫu hứng và không theo bất cứ một quy luật nào. Trong ‘chuyện ấy’, họ thích những điều điên rồ và khác người.

Nữ giới có dáng ngồi dạng chân sẽ khiến nam giới phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn làm hài lòng họ.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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