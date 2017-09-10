Những con giáp nữ này cực đào hoa trong năm 2017. Dù đã có chồng con chăng nữa thì những gã đàn ông khác vẫn đem lòng mến mộ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu họ tỏ thái độ nghiêm túc và quyết liệt từ chối những lời ong bướm. Thế nhưng, những nàng giáp này lại rất dễ xiêu lòng trước lời mật ngọt. Họ sẵn sàng phản bội chồng con, sẵn sàng chen chân vào một gia đình khác chỉ để thỏa mãn ham muốn ái ân của mình.

Trong nửa cuối năm 2017, Hợi là con giáo đỏ tình đỏ tài. Không chỉ sự nghiệp thăng tiến, vận đào hoa của Hợi cũng nở rộ.

Hợi rất dễ rơi vào tình cảnh ‘tình cũ không rủ cũng tới’, chỉ một phút yếu lòng họ sẽ không giữ được mình. Nếu không tỉnh táo, rất có thể Hợi phải trả giá bằng hạnh phúc họ đang có.

Tuổi Dậu

Bản mệnh của người tuổi Dậu trong năm 2017 rất tốt. Nếu những ai cồn độc thân chắc chắn sẽ tìm được ý trung nhân. Thế nhưng, với những nàng Dậu đã có gia đình thì đây là một mối nguy.

Chỉ cần buông lỏng một giây, Dậu sẽ ngã vào lòng người khác giới ngay. Lời khuyên cho Dậu là bạn không nên quá ham vui trong các bữa tiệc. Hãy giữ cho mình tỉnh táo để không rơi vào tình cảnh mất kiểm soát bản thân và gây ra những hệ quả khôn lường.

Tuổi Thân

Vận tình duyên của Thân rất tốt. Đáng ra họ sẽ rất hạnh phúc trong vòng tay người đàn ông họ thương yêu nếu không bị tiểu nhân hãm hại.

Không chỉ đâm thọc phá hoại mối quan hệ của bạn, kẻ ném đá giấu tay kia còn kỳ công lên hẳn một kế hoạch ly gián để chờ bạn sập bẫy. Hãy cẩn thận, đừng để những tình huống dễ gây hiểu lầm có cơ hội xảy ra nếu không muốn mất đi người đàn ông hiện tại.

Tuổi Ngọ

Nàng Ngọ đã kết hôn sẽ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, đã hạnh phúc nay càng hạnh phúc hơn. Thế nhưng, những nàng Ngọ độc thận lại không được như thế. Ngọ rất dễ rơi vào tình trạng bắt cá hai tay, dù đã có người yêu nhưng vẫn buông lơi bên người đàn ông khác.

Lời khuyên dành cho Ngọ, đừng bắt đầu một việc khi biết chắc rằng nó sẽ gây hại đến bản thân mình

*Thông tin mang tính tham khảo , chiêm nghiệm.