Vạch mặt những con giáp nữ thích làm người thứ ba, dễ ngoại tình nhất năm 2017

Tâm linh - Tử vi 10/09/2017 22:37

Những con giáp nữ này rất dễ thay lòng đổi dạ, sẵn sàng ‘cắm sừng’ chồng hay người yêu hết lần này đến lần khác chỉ cần thỏa mãn được dục nhục bản thân.

Những con giáp nữ này cực đào hoa trong năm 2017. Dù đã có chồng con chăng nữa thì những gã đàn ông khác vẫn đem lòng mến mộ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu họ tỏ thái độ nghiêm túc và quyết liệt từ chối những lời ong bướm. Thế nhưng, những nàng giáp này lại rất dễ xiêu lòng trước lời mật ngọt. Họ sẵn sàng phản bội chồng con, sẵn sàng chen chân vào một gia đình khác chỉ để thỏa mãn ham muốn ái ân của mình.

Vạch mặt những con giáp nữ thích làm người thứ ba, dễ ngoại tình nhất năm 2017 - Ảnh 1
Những nàng giáp này rất dễ rơi vào lưới tình dù đang có một tình yêu hạnh phúc - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Trong nửa cuối năm 2017, Hợi là con giáo đỏ tình đỏ tài. Không chỉ sự nghiệp thăng tiến, vận đào hoa của Hợi cũng nở rộ.

Hợi rất dễ rơi vào tình cảnh ‘tình cũ không rủ cũng tới’, chỉ một phút yếu lòng họ sẽ không giữ được mình. Nếu không tỉnh táo, rất có thể Hợi phải trả giá bằng hạnh phúc họ đang có.

Tuổi Dậu

Bản mệnh của người tuổi Dậu trong năm 2017 rất tốt. Nếu những ai cồn độc thân chắc chắn sẽ tìm được ý trung nhân. Thế nhưng, với những nàng Dậu đã có gia đình thì đây là một mối nguy.

Chỉ cần buông lỏng một giây, Dậu sẽ ngã vào lòng người khác giới ngay. Lời khuyên cho Dậu là bạn không nên quá ham vui trong các bữa tiệc. Hãy giữ cho mình tỉnh táo để không rơi vào tình cảnh mất kiểm soát bản thân và gây ra những hệ quả khôn lường.

Vạch mặt những con giáp nữ thích làm người thứ ba, dễ ngoại tình nhất năm 2017 - Ảnh 2
Nếu không cẩn thận, Thân sẽ mất hết tất cả chỉ vì trót... ngoại tình - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Vận tình duyên của Thân rất tốt. Đáng ra họ sẽ rất hạnh phúc trong vòng tay người đàn ông họ thương yêu nếu không bị tiểu nhân hãm hại.

Không chỉ đâm  thọc phá hoại mối quan hệ của bạn, kẻ ném đá giấu tay kia còn kỳ công lên hẳn một kế hoạch ly gián để chờ bạn sập bẫy. Hãy cẩn thận, đừng để những tình huống dễ gây hiểu lầm có cơ hội xảy ra nếu không muốn mất đi người đàn ông hiện tại.

Tuổi Ngọ

Nàng Ngọ đã kết hôn sẽ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, đã hạnh phúc nay càng hạnh phúc hơn. Thế nhưng, những nàng Ngọ độc thận lại không được như thế.  Ngọ rất dễ rơi vào tình trạng bắt cá hai tay, dù đã có người yêu nhưng vẫn buông lơi bên người đàn ông khác.

Lời khuyên dành cho Ngọ, đừng bắt đầu một việc khi biết chắc rằng nó sẽ gây hại đến bản thân mình

*Thông tin mang tính tham khảo , chiêm nghiệm.

Đàn bà khôn hãy nhớ kỹ: Chồng nào cũng là chồng, đã ngoại tình thì bỏ ngay, đừng tiếc!

Đàn bà khôn hãy nhớ kỹ: Chồng nào cũng là chồng, đã ngoại tình thì bỏ ngay, đừng tiếc!

Buồn cười thay khi đàn bà ngoại tình cả xã hội chửi rủa họ là hạng lăng loàn, mất nết. Nhưng khi đàn ông ngoại tình, họ chỉ tắc lưỡi ‘đàn ông mà’.

Xem thêm
Từ khóa:   top con giáp top con giáp nữ dễ ngoại tình con giáp nữ dễ ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 50 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 50 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 50 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay