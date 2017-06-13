Theo nhân tướng học, phụ nữ có nét tướng này có nhu cầu tình dục rất lớn. Để thỏa mãn đam mê xác thịt của mình họ sẵn sàng ‘cắm sừng’ chồng hết lần này đến lần khác.

Nhiều phụ nữ thường cố gắng đi đứng một cách điệu đà để tăng thêm phần duyên dáng, nữ tính và hấp dẫn đàn ông. Vậy nhưng, đừng đánh đồng dáng đi điệu đà uyển chuyển với dáng đi uốn éo như rắn bò. Phụ nữ nếu sở hữu dáng đi uốn éo như loài rắn, hoặc vừa đi vừa nhún nhảy hay vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau là người dâm đãng, ham thích tình dục.

Những người phụ nữ này rất thích tình một đêm, nàng sẵn lòng chung chạ với bất cứ người đàn ông nào, chỉ cần họ làm nàng thỏa mãn.

Eo lệch, rốn sâu

Người xưa thường quan niệm những ai sở hữu rốn sâu thường rất giàu có, giữ được tiền. Tuy nhiên, theo nhân tướng học phụ nữ có eo lệch và rốn sâu là người rất dễ bị người khác dùng tình dục để quyến rũ.

Nữ giới có rốn sâu sẽ khó lòng làm chủ bản thân, dễ dàng ngã vào tay người đàn ông khác chỉ để thỏa mãn chuyện gối chăn. Họ càng không ngần ngại làm người thứ ba, chen chân vào hạnh phúc của người khác.

Phụ nữ có mắt nước

Mắt nước được hiểu là đôi mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước, ươn ướt như sắp khóc. Đôi mắt ấy sẽ nhấn chìm bất cứ một người đàn ông nào trót dại nhìn vào nó. Mẫu phụ nữ này thừa biết thế mạnh về đôi mắt biết nói của mình nên họ tận dụng triệt để nó để quyến rũ đàn ông.

Đàn ông dù cứng rắn, đĩnh đạc đến đâu cũng sẽ bị những cô nàng mắt nước kéo lên giường chỉ sau vài lần gặp gỡ.

Có nhân trung gãy khúc, da quanh mép xanh xám

Phụ nữ có nét tướng này không chỉ lẳng lơ, đam mê nhục dục mà còn thích nói chuyện dâm đãng. Dù với những người không thân thiết họ vẫn thản nhiên nói về những điều nhạy cảm trong chuyện tình dục không chút ngại ngần. Đừng nghĩ rằng họ chỉ ‘mạnh miệng’, bởi nếu trong lòng không nghĩ đến họ đã không thốt ra.

Tóc dày, đen

Nhân tướng học cho rằng tóc của một người càng rậm thì nhu cầu tình dục của họ càng cao. Vậy nên, những cô nàng có mái tóc rậm, đen chính là cao thủ giường chiếu đáng gờm. Không chỉ có nhu cầu cao, họ còn là người biết cách làm hài lòng đối phương. Ai đã một lần ‘mây mưa’ với họ sẽ mê mệt mãi không dứt ra được.

Ngồi chéo chân, bó gối

Phụ nữ nếu khi ngồi hai chân bắt chéo lên nhau, hai bàn tay đan xen và bó gối cuộc đời ít nhát cũng có vài ba bận thông dâm. Với những phụ nữ có nét tướng này, chung thủy là điều quá khó để thực hiện với họ. Nếu gặp một người đàn ông hấp dẫn họ sẵn sàng buông lơi để được nếm mùi ‘ăn vụng’.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.