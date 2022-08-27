Nhà tiên tri lừng danh đoán định, vào lúc 21h30 tối mai (2/8 ÂL) sao băng xuất hiện, 3 con giáp cung tài có Quốc Ấn, sự nghiệp vô cùng hanh thông rộng mở, giàu hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 20:20

Nhờ được sao tốt chiếu mệnh, 3 con giáp này như Phượng Hoàng tung cánh, tiền tài - công danh - sự nghiệp sắp tới đều viên mãn.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý hài hước, vui vẻ, đi đâu cũng được người khác để ý. Tính tình của bạn là tâm điểm khiến bạn trở thành điểm nhấn. Đã thế ngoại hình của những người tuổi Tý đa số là nổi bật, phong độ, lịch lãm nên đi đâu cũng chiếm ưu thế.

Nhà tiên tri lừng danh đoán định, vào lúc 21h30 tối mai (2/8 ÂL) sao băng xuất hiện, 3 con giáp cung tài có Quốc Ấn, sự nghiệp vô cùng hanh thông rộng mở, giàu hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, vào lúc 21h30 tối mai (2/8 ÂL), Thiên Ấn nhập mệnh, mở ra khoảng thời gian sắp tới vô cùng thịnh vượng với con giáp Tý, nhất là về đường tiền bạc. Bản mệnh sẽ có những biến chuyển rõ rệt trong vận trình, tài vận khởi sắc.

Đối với người làm kinh doanh, điều này sẽ càng thấy rõ hơn trong những ngày sắp tới, con giáp này công việc hanh thông suôn sẻ. Không chỉ tăng được lượng hàng bán ra, số lượng khách hàng mà bản mệnh còn tìm được những nguồn hàng tốt. Với người làm công ăn lương, bản mệnh sẽ có thêm nguồn thu phụ, giúp túi tiền rủng rỉnh không khi nào túng thiếu. Đây là lúc tuổi Tý có được cơ hội thăng tiến, được cấp trên cất nhắc nên cần nắm bắt thời cơ, không được bỏ lỡ.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi luôn được biết đến là người thông minh, cởi mở, khôn khéo và cư xử rộng lượng với mọi người. Trong mắt người khác, người tuổi này luôn giỏi đối nhân xử thế, biết cách giữ hòa khí với mọi người.

Nhà tiên tri lừng danh đoán định, vào lúc 21h30 tối mai (2/8 ÂL) sao băng xuất hiện, 3 con giáp cung tài có Quốc Ấn, sự nghiệp vô cùng hanh thông rộng mở, giàu hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, vào lúc 21h30 tối ngày mai (2/8 ÂL), người tuổi Mùi được tài tinh chiếu mệnh. Bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ. Quý nhân này có thể là lãnh đạo, là người quen thân với gia đình bạn. Họ sẽ truyền cho bạn kinh nghiệm làm việc và đưa ra cho bạn những lời khuyên đúng đắn.

Người làm kinh doanh cũng được quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn cũng như mối quan hệ. Vì vậy, sư nghiệp của bạn từng bước đi lên. Không chỉ có sự nghiệp phát đạt mà người tuổi Mùi cũng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nếu nắm bắt tốt các cơ hội, người tuổi này có thể đổi vận giàu sang, giúp gia đình có được cuộc sống muôn phần sung túc.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách chăm chỉ, siêng năng và luôn muốn làm giàu. Từ khi sinh ra con giáp này có thể sinh ra trong hoàn cảnh không sung túc nhưng không bao giờ phó mặc cuộc đời cho số phận mà không ngừng vươn lên tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Nhà tiên tri lừng danh đoán định, vào lúc 21h30 tối mai (2/8 ÂL) sao băng xuất hiện, 3 con giáp cung tài có Quốc Ấn, sự nghiệp vô cùng hanh thông rộng mở, giàu hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo những chuyên gia phong thủy cho biết, vào lúc 21h30 tối mai (2/8 ÂL) tuổi Hợi nhờ Cát Tinh chiếu mệnh mà trở nên may mắn vượt bậc. Thời gian sắp tới, thu nhập chính của con giáp này được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, với những người tuổi Hợi làm kinh doanh dù phải vất vả ngược xuôi nhưng sẽ được hưởng thành quả xứng đáng.

Với những người tuổi Hợi vẫn còn làm công ăn lương cũng có những bước tiến nhất định trong công việc; những cố gắng của con giáp này sẽ được cấp trên công nhận, thậm chí có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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