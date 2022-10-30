Nhà tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp này trong tháng 11, 99% trúng số độc đắc, tháng 12 vơ sạch tiền tài vận may của thiên hạ, chuẩn bị tinh thần đẹp đón Tết Nguyên đán tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 23:36

Cùng xem nhà tiên tri dự đoán 3 con giáp nào trúng số độc đắc, vơ sạch tiền của thiên hạ, giàu sang phú quý nhé!

Tuổi Dậu

Theo tử vi phương Đông, tháng 11 tới tuổi Dậu đặc biệt vượng đường sự nghiệp bởi nhận được sự quan tâm của cấp trên. Sự nỗ lực trong suốt thời gian qua của bạn đã được cấp trên ghi nhận.

Thời gian này, bạn có thể mạnh dạn đưa ra những ý tưởng mới trong công việc, biết đâu, đó sẽ là cơ hội ghi điểm, giúp bạn trên con đường thăng tiến sau này. Hơn thế nữa, Dậu còn có khả năng trúng số độc đắc đổi đời giàu sang trong nháy mắt.

Con giáp này sẽ có một tháng túi tiền rủng rỉnh, tiêu không phải nghĩ. Nhờ tài khí tích tụ, dù là làm kinh doanh hay làm công ăn lương, bạn cũng sẽ có những khoản thu ngoài bất ngờ.

Nhà tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp này trong tháng 11, 99% trúng số độc đắc, tháng 12 vơ sạch tiền tài vận may của thiên hạ, chuẩn bị tinh thần đẹp đón Tết Nguyên đán tưng bừng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Bạn dám thử thách, dám đột phá. Bạn không bằng lòng với hiện trạng, bạn không hề tự mãn. Bạn luôn chiến đấu và bạn luôn đạt được. Con giáp chó dũng cảm và tháo vát, bạn sẽ không quá tham vọng và cũng không tự phụ. Mặc dù bạn năng động hơn nhưng bạn không bốc đồng chút nào và rất ổn định.

Đầu tháng 11, những ngôi sao may mắn về đúng vị trí của mình, vận trình tài lộc của con giáp như cầu vồng. Bạn sẽ không gặp bất lợi gì trong tương lai, chỉ mong phúc khí sẽ đến với tâm hồn bạn, của cải sung túc, những ngày tháng nghèo khổ khốn khó sẽ không còn nữa. Xin chúc mừng, chúc bạn ngày càng trở nên can đảm hơn, và bạn có thể cười cho đến phút cuối.

Nhà tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp này trong tháng 11, 99% trúng số độc đắc, tháng 12 vơ sạch tiền tài vận may của thiên hạ, chuẩn bị tinh thần đẹp đón Tết Nguyên đán tưng bừng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Thời gian trước đây, người tuổi Mùi gặp nhiều áp lực trong công việc nên tâm trạng không được vui. Nhưng khi bước vào mùa Đông, do cung phúc đức của con giáp này xuất hiện cát tinh “Lộc Hỷ” nên sự nghiệp phát triển nhanh chóng.

Công việc của Mùi hoàn thành xuất sắc, mọi áp lực đều được giải tỏa vì vậy tinh thần, tâm trạng của người tuổi Mùi cũng trở nên vui vẻ, thoải mái. Thời gian tới, Mùi sẽ có cơ hội đón nhận vận may mang đến tài lộc lớn. Thu nhập của con giáp này cũng gia tăng nhanh chóng cùng với sự thăng tiến của công việc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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