Ngồi yên cũng dính thị phi, 3 con giáp sau cần cẩn trọng mọi điều trong thời gian tới

Người tuổi Thìn nếu còn độc thân sẽ có cơ hội tìm thấy chân ái của cuộc đời với sự hỗ trợ của những người xung quanh. Tuy nhiên, cái khó ở đây là do đào hoa quá vượng nên đặt con giáp này vào những sự lựa chọn khó khăn.

Tử vi 12 con giáp dự đoán công việc của tuổi Thìn trong ngày cuối tuần không mấy khả quan. Điềm báo dễ có mâu thuẫn với đồng nghiệp nên tuổi Thìn cần cố gắng kiểm soát cái tôi của mình.

Vận trình tài lộc sa sút. Tuổi Thìn có xu hướng mua những món đồ xa xỉ, không dùng đến nên làm hao hụt một khoản tiền đáng kể. Những người tuổi Thìn nên cẩn trọng, hành động theo cảm tính nên khó tránh khỏi những sai sót ngoài ý muốn.

Xem tử vi, tuổi Mùi chính là 1 trong những con giáp dễ gặp tiểu nhân tuần này, chính vì thế mà dù có được nguồn thu không tệ trong tuần song bản mệnh chưa chắc đã giữ được tiền bạc trong tay. Con giáp này làm ăn kinh doanh khá thuận lợi, được Thần Tài tạo điều kiện cho tìm thấy những thời cơ phát tài hiếm có. Lợi nhuận thu được trong khoảng thời gian này sẽ giúp bạn tìm được thêm động lực phát triển trong tương lai.

Nhưng thói đời càng nhiều tiền thì càng như hũ mật dễ câu kéo cả ong cả ruồi. Kẻ tiểu nhân có thể vì ghen tức, có thể vì muốn chiếm đoạt tài sản bạn hiện có nên sẽ bày ra chiêu trò để chiếm đoạt những gì bạn đang có.

Tuổi Mùi phải thận trọng bởi khi thuận lợi quá mà gặp trở ngại hay bị cuống mà xử lý không ổn thỏa. Bạn có thể đánh mất uy tín, mối hàng, cơ hội làm ăn nếu đi phải những nước cờ sai lầm. Chính vì thế, trong tuần này, bản mệnh hãy giữ cho mình đầu óc tỉnh táo và tinh thần cảnh giác cao độ nhé.

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra không mấy khả quan nhưng nhờ vào những suy nghĩ tích cực, tuổi Thân có thể dễ dàng vượt qua mọi chuyện. Khúc mắc dần được gỡ bỏ, người tuổi này từng bước tiến lên được vị trí cao hơn.

Tình cảm thăng trầm do ảnh hưởng của đào hoa dữ khiến tình cảm lứa đôi chịu nhiều tác động ngoại cảnh. Một phần là vì tình yêu chưa đủ lớn khi đứng trước sự phản đối từ gia đình.

Tài lộc có nhiều biến động. Những quyết định tài chính quy mô lớn luôn đòi hỏi sự cân nhắc và suy nghĩ kỹ lưỡng. Tuổi Thân nên biết cân bằng tốt giữa con tim và lý trí.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.