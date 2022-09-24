Ngọc Hoàng mở sổ gọi tên, ban ân điển cho 3 con giáp này đúng rạng sáng 24/9 rồng ẩn chân mây phất lên như diều gặp gió, gặp khó hóa lành, gặp dữ hóa vinh quang

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 02:22

Rạng sáng 24/9, 3 con giáp này phất lên như diều gặp gió, như gió gặp mây, tiền tài vô song không ai bì kịp.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi rạng sáng 24/9 diễn ra thuận lợi đủ đường. Người làm kinh doanh nhận được nhiều sự tin tưởng từ mọi người, nếu làm công ăn lương thì có được sự tín nhiệm từ cấp trên. Quý nhân chiếu mệnh nên khi gặp khó khăn gì cũng có người hết lòng giúp đỡ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có chút tiếc nuối. Bản mệnh có vẻ như không mấy hài lòng với chuyện tình cảm hiện tại. Có vấn đề gì thì hãy thẳng thắn ngồi xuống chia sẻ với nhau, có như vậy mới rút ngắn được khoảng cách đang tồn tại.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng trưởng. Con giáp này sẽ nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Ngọc Hoàng mở sổ gọi tên, ban ân điển cho 3 con giáp này đúng rạng sáng 24/9 rồng ẩn chân mây phất lên như diều gặp gió, gặp khó hóa lành, gặp dữ hóa vinh quang - Ảnh 1

Vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi rạng sáng 24/9 diễn ra thuận lợi đủ đường.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ rạng sáng 24/9 có thêm tinh thần và nghị lực hơn người nên đủ sức để vượt qua khó khăn thử thách. Thất Sát là thần sát của ngày có thể truyền cho bạn lòng dũng cảm cần thiết để nói lên chính kiến của mình.

Mặt tài vận có Chính Quan tọa mạng nên người tuổi Ngọ biết chấp nhận sự ràng buộc, làm người trung thành coi trọng nghị luận xã hội. Và làm việc gì cũng có tính trách nhiệm cao, hãy thể hiện điều này với túi tiền của mình bạn nhé. 

Phương diện tình cảm của người tuổi Ngọ lúc này khá đáng ngại khi mà bản mệnh và nửa kia của mình đang thiếu đi sự lắng nghe, chia sẻ cũng như sự cảm thông lẫn nhau. Ngũ hành xung khắc khiến cho những xung đột giữa hai người có dấu hiệu gia tăng.

Ngọc Hoàng mở sổ gọi tên, ban ân điển cho 3 con giáp này đúng rạng sáng 24/9 rồng ẩn chân mây phất lên như diều gặp gió, gặp khó hóa lành, gặp dữ hóa vinh quang - Ảnh 2

Người tuổi Ngọ rạng sáng 24/9 có thêm tinh thần và nghị lực hơn người nên đủ sức để vượt qua khó khăn thử thách.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tình duyên: Rạng sáng 24/9 nhờ có những người trong gia đình mai mối bạn nhất định sẽ tìm được một người yêu thương mình thật lòng.

Công việc: Trong công việc cũng thế, nhờ có phúc tinh mà bạn dễ dàng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc của mình.

Tài chính: Tài chính với con giáp này trong ngày vướng phải một số nguy nan. Bạn có thể nhờ người thân giúp đỡ thì hơn.

Cẩn trọng: Trong ngày tuổi Sửu đang mất bình tĩnh khi giải quyết một số vấn đề.

Con số may mắn: 8, 12
Màu sắc may mắn: Vàng, Xanh
Quý nhân phù trợ:  Ngọ, Dần
Giờ tốt: 13h

Ngọc Hoàng mở sổ gọi tên, ban ân điển cho 3 con giáp này đúng rạng sáng 24/9 rồng ẩn chân mây phất lên như diều gặp gió, gặp khó hóa lành, gặp dữ hóa vinh quang - Ảnh 3

Rạng sáng 24/9 nhờ có những người trong gia đình mai mối bạn nhất định sẽ tìm được một người yêu thương mình thật lòng.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Thầy tử vi mở sổ đọc tên: Đúng 12h đêm nay (24/9/2022), 3 con giáp ăn lộc Ngọc Hoàng, ngủ dậy thấy tiền vàng trong tay, vận trình khởi sắc, sự nghiệp - tình duyên viên mãn

Thầy tử vi mở sổ đọc tên: Đúng 12h đêm nay (24/9/2022), 3 con giáp ăn lộc Ngọc Hoàng, ngủ dậy thấy tiền vàng trong tay, vận trình khởi sắc, sự nghiệp - tình duyên viên mãn

Kể từ 0h đêm nay (24/9/2022), vận trình 3 con giáp này khởi sắc lên hương nhờ được sao may mắn chiếu mệnh. Sắp tới họ làm đâu thắng đó, tha hồ ăn sung mặc sướng, ngồi không đếm tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi 24/9 tử vi 24/9/2022 tử vi thứ 7 tử vi cuối tuần tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 46 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới