Ngọc Hoàng mở sổ gọi tên, ban ân điển cho 3 con giáp này đúng rạng sáng 24/9 rồng ẩn chân mây phất lên như diều gặp gió, gặp khó hóa lành, gặp dữ hóa vinh quang

Tình cảm: Vận trình tình cảm có chút tiếc nuối. Bản mệnh có vẻ như không mấy hài lòng với chuyện tình cảm hiện tại. Có vấn đề gì thì hãy thẳng thắn ngồi xuống chia sẻ với nhau, có như vậy mới rút ngắn được khoảng cách đang tồn tại.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi rạng sáng 24/9 diễn ra thuận lợi đủ đường. Người làm kinh doanh nhận được nhiều sự tin tưởng từ mọi người, nếu làm công ăn lương thì có được sự tín nhiệm từ cấp trên. Quý nhân chiếu mệnh nên khi gặp khó khăn gì cũng có người hết lòng giúp đỡ.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng trưởng. Con giáp này sẽ nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ rạng sáng 24/9 có thêm tinh thần và nghị lực hơn người nên đủ sức để vượt qua khó khăn thử thách. Thất Sát là thần sát của ngày có thể truyền cho bạn lòng dũng cảm cần thiết để nói lên chính kiến của mình.

Mặt tài vận có Chính Quan tọa mạng nên người tuổi Ngọ biết chấp nhận sự ràng buộc, làm người trung thành coi trọng nghị luận xã hội. Và làm việc gì cũng có tính trách nhiệm cao, hãy thể hiện điều này với túi tiền của mình bạn nhé.

Phương diện tình cảm của người tuổi Ngọ lúc này khá đáng ngại khi mà bản mệnh và nửa kia của mình đang thiếu đi sự lắng nghe, chia sẻ cũng như sự cảm thông lẫn nhau. Ngũ hành xung khắc khiến cho những xung đột giữa hai người có dấu hiệu gia tăng.

Người tuổi Ngọ rạng sáng 24/9 có thêm tinh thần và nghị lực hơn người nên đủ sức để vượt qua khó khăn thử thách. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tình duyên: Rạng sáng 24/9 nhờ có những người trong gia đình mai mối bạn nhất định sẽ tìm được một người yêu thương mình thật lòng.

Công việc: Trong công việc cũng thế, nhờ có phúc tinh mà bạn dễ dàng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc của mình.

Tài chính: Tài chính với con giáp này trong ngày vướng phải một số nguy nan. Bạn có thể nhờ người thân giúp đỡ thì hơn.

Cẩn trọng: Trong ngày tuổi Sửu đang mất bình tĩnh khi giải quyết một số vấn đề.

Con số may mắn: 8, 12

Màu sắc may mắn: Vàng, Xanh

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Dần

Giờ tốt: 13h

Rạng sáng 24/9 nhờ có những người trong gia đình mai mối bạn nhất định sẽ tìm được một người yêu thương mình thật lòng. Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.