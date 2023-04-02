Ngay tháng 4 và tháng 5: Thần Tài lót đường, 3 con giáp vận trình bừng sáng, thăng quan phát tài, đỏ cả đường tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 02/04/2023 07:10

Trong tháng 4 và tháng 5 sẽ có 3 con giáp vô cùng rực rỡ, làm gì cũng thành công trong cả sự nghiệp và tình yêu.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, chẳng cần cầu khấn phú quý tài lộc cũng tự động ập vào nhà tới tấp. Vậy nên, càng về hậu vận Thìn càng vượng vận công danh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Ngay từ thưở độc thân con giáp này đã có cơ ngơi bạc tỷ, thành công vang dội.

Trong tháng 4 và tháng 5 tới đây, Thìn sẽ đạp trúng hũ vàng, phát tài phát lộc. Nếu đang ấp ủ những dự định, kế hoạch Thìn hãy thực hiện ngay. Dám chắc, bạn sẽ sung sướng như tiên, gia nhập hội đại gia bạc tỷ.

Ngay tháng 4 và tháng 5: Thần Tài lót đường, 3 con giáp vận trình bừng sáng, thăng quan phát tài, đỏ cả đường tình lẫn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, tinh tế và có gan làm giàu. Nếu người khác thấy khó khăn mà chùn bước, thấy thất bại mà bỏ cuộc thì Tỵ vẫn ngoan cường tiến về phía trước, chinh phục đỉnh cao danh vọng.

Hiện tại dù vất vả, cơ cực đến mấy Tỵ cũng đừng lo sợ bởi trong tháng 4 và tháng 5, bạn sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, ban cho vô số cơ hội kiếm tiền. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tỵ cũng có thu nhập tăng đột biến, phải thức trắng đêm để đếm tiền mới xuể.

Ngay tháng 4 và tháng 5: Thần Tài lót đường, 3 con giáp vận trình bừng sáng, thăng quan phát tài, đỏ cả đường tình lẫn tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi học chỉ rõ, Sửu là người hiền lành, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc. Họ sống thực tế, nỗ lực không ngừng để ngày càng thành công, sống dư dả đủ đầy. Vậy nên, dẫu xuất thân bần hàn nhưng Sửu vẫn tự làm đại gia của chính mình, có của ăn của để chất đống.

Bước sang tháng 4 và tháng 5 , đời Sửu sẽ sang trang mới. Làm đâu thắng đó, làm chơi hưởng thật, sung sướng như tiên chính là may mắn trời ban cho Sửu. Những chú Sửu vốn khôn ngoan, mưu trí, làm việc gì cũng hiệu quả, rất được lòng người, dù gặp khó khăn, thất bại gì cũng nhanh chóng vượt qua.

Ngay tháng 4 và tháng 5: Thần Tài lót đường, 3 con giáp vận trình bừng sáng, thăng quan phát tài, đỏ cả đường tình lẫn tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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