Ngày mai, thứ Năm ngày 29/9, 3 con giáp 'vật đổi sao rời' đang xui tận mạng bỗng chuyển mình rực rỡ, may mắn ùa về, sự nghiệp vượng phát, mua nhà sắm xe bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 18:05

Khoảng thời gian khó khăn đã qua đi, bước vào ngày mai (29/9), cuộc đời của 3 con giáp này sẽ sang trang mới đầy huy hoàng.

Tuổi Hợi

Đa phần những người thuộc con giáp này đều có tính cách đều thành thực, trung hậu, trọng nghĩa khí. Trong công việc, người tuổi Hợi luôn cố gắng hết sức mình, có trách nhiệm trong nhiệm vụ của bản thân nên tìm mọi cách để hoàn thành chúng một cách tốt nhất. Họ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự bình tĩnh mà quả quyết, không muốn phiền hà cho người xung quanh.

Ngày mai, thứ Năm ngày 29/9, 3 con giáp 'vật đổi sao rời' đang xui tận mạng bỗng chuyển mình rực rỡ, may mắn ùa về, sự nghiệp vượng phát, mua nhà sắm xe bạc tỷ - Ảnh 1
Họ có thể vượt qua và đột phá gian truân trên con đường thành công dễ dàng hơn so với những ai không có quý nhân trợ giúp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mai, người tuổi Hợi dễ đạt được lòng tín nhiệm và tán thưởng của cấp trên cũng như đồng nghiệp trong công việc. Dù gặp phải khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ nóng giận, làm ầm lên hay ỷ lại dựa dẫm vào người khác. Chính điều này giúp bản mệnh dành nhiều thiện cảm hơn từ mọi người. Nhờ vậy, họ có thể vượt qua và đột phá gian truân trên con đường thành công dễ dàng hơn so với những ai không có quý nhân trợ giúp.

Với bản tính như vậy, đa số người tuổi Hợi dù dù có sinh ra trong gia đình nghèo khó, có khởi đầu thấp hơn so với người khác, nhưng vẫn có đủ bản lĩnh để làm nên sự nghiệp cá nhân đầy thành tựu. 

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất thường được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng nhờ tính cách tự do, thoải mái và phóng khoáng của mình. Họ cũng giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Do đó, bản mệnh dễ vượng quý nhân, hay nhận được sự giúp đỡ từ người khác, đặc biệt là trong lúc khó khăn, vất vả.

Ngày mai, thứ Năm ngày 29/9, 3 con giáp 'vật đổi sao rời' đang xui tận mạng bỗng chuyển mình rực rỡ, may mắn ùa về, sự nghiệp vượng phát, mua nhà sắm xe bạc tỷ - Ảnh 2
Nếu có dự án đã theo đuổi, nỗ lực từ lâu thì khoảng thời gian này cũng là lúc người tuổi Tuất được tận hưởng trái ngọt thành công - Ảnh minh họa: Internet

Theo lá số tử vi,ngày mai, người tuổi Tuất sẽ thuận lợi mọi bề. Việc thăng chức, tăng lương đều trở nên đơn giản. Thậm chí, nhờ được quý nhân phù trợ nên người tuổi Tuất có cơ hội tạo những dấu mốc quan trọng trong hành trình sự nghiệp.

Nếu có dự án đã theo đuổi, nỗ lực từ lâu thì khoảng thời gian này cũng là lúc người tuổi Tuất được tận hưởng trái ngọt thành công. Bạn nhất định sẽ cảm thấy những nỗ lực, cố gắng mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ là những người thông minh, tài giỏi, luôn biết nắm bắt những thế mạnh xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Không giống như những con giáp khác, để đạt được thành công, tuổi Tỵ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, thậm chí đánh đổi nhiều thứ, nhưng họ không bao giờ hối hận.

Ngày mai, thứ Năm ngày 29/9, 3 con giáp 'vật đổi sao rời' đang xui tận mạng bỗng chuyển mình rực rỡ, may mắn ùa về, sự nghiệp vượng phát, mua nhà sắm xe bạc tỷ - Ảnh 3
Sự cố gắng nỗ lực chưa bao giờ là thừa, nên họ luôn biết phát huy mọi thế mạnh của mình để biến họa thành phúc, để có thể có được những điều tốt đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mai, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ có những chuyển biến tích cực, không những được quý nhân phù trợ mà còn được thần tài chiếu cố về mọi mặt. Sự cố gắng nỗ lực chưa bao giờ là thừa, nên họ luôn biết phát huy mọi thế mạnh của mình để biến họa thành phúc, để có thể có được những điều tốt đẹp hơn.

Những người tuổi Tỵ sẽ gặp được cơ hội làm giàu, nếu như không thể giàu có thì ít nhất cũng sở hữu được khối tài sản to lớn, sống dư dả thoải mái.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 3 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi ngày 29/9

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân