Ngày cuối cùng của tháng 4, 3 con giáp hưởng phúc phần từ Tổ Tiên, vận đen nhường đường, vận may kéo đến, ung dung hưởng tiền tài thiên hạ

Chính Quan giúp Mão đạt được nhiều thành tựu trong công việc vào ngày đặc biệt này. Bạn khá năng nổ và nghiêm túc trong công việc, bạn xứng đáng có được thành công. Những ai đang phải bươn chải tăng ca, làm thêm thì sẽ nhận được tin vui, nhiều người còn được thăng chức sau đợt nghỉ lễ này.

Tình duyên khởi sắc nhờ Mộc Hỏa tương sinh. Không nhất thiết phải ở bên cạnh nhau từng phút từng giây, nhưng vẫn luôn có cảm giác tồn tại trong lòng nhau, đó chính là tình yêu. Sự thông cảm mà bạn dành cho người khác rất cao, sự từ bi của bạn khiến mọi người cảm thấy ấm lòng.

Tuy nhiên tiền bạc nhiều phần thất bát do lâm Tương Phá. Tiền mà Mão làm ra không giữ được, có họa mất tiền hoặc tiêu tiền quá tay. Ngày này không tốt cho việc mua bán đồ vật có giá trị, không nên nhờ người khác trông hộ nhà cửa hoặc giữ hộ đồ đạc.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Chủ Nhật 30/04/2023, Tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của Tuổi Tỵ trong ngày Chủ Nhật này cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự.

Vận trình tình duyên của Tuổi Tỵ trong ngày mới này khá êm đẹp. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần, Tuổi Tỵ nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 30/4/2023 hôm nay, tuổi Hợi may mắn tài lộc khởi phát, người buôn bán kinh doanh có lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, lợi nhuận tăng cao. Ngoài ra bản mệnh cũng có cơ hội để mở rộng quy mô, hợp tác với những đối tác có tầm cỡ lớn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Song con giáp này có thể gặp chuyện buồn về tình cảm. Tình yêu đôi lứa nảy sinh nhiều vấn đề khắc mắc, bất đồng khiến cả hai đều chịu nhiều vò. Ngày này bản mệnh cần giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề, đừng để cho cảm xúc lấn át lý trí.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm gì cũng chỉ giữa chừng, khó đạt được mục tiêu. Con giáp này nên lưu ý vấn đề này nếu có ý định tiến hành đại sự.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.