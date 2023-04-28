Từ giữa tháng 3 âm lịch, 3 con giáp sa chân hố VÀNG, ngã trúng kho BẠC, tài khí lên cao, vận may cứ dồn dập 'rơi' vào người không kịp trở tay

Tâm linh - Tử vi 28/04/2023 14:43

3 con giáp tài lộc dồi dào, sự nghiệp hanh thông, cát khí càng vượng từ giữa tháng 3 âm lịch tới.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu rất cần cù, chịu khó. Họ có khả năng chịu đựng gian khổ, không ngừng phấn đấu vươn lên. Người tuổi Sửu cũng được biết đến với tính cách độc lập, sáng tạo và cầu tiến.

Con giáp này thường có nhiều ý tưởng và mục tiêu. Tuy nhiên, họ cũng có thể trở nên cố chấp và khó chịu nếu những ý tưởng của họ không được chấp nhận.

Từ giữa tháng 3 âm lịch, 3 con giáp sa chân hố VÀNG, ngã trúng kho BẠC, tài khí lên cao, vận may cứ dồn dập 'rơi' vào người không kịp trở tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, con giáp tuổi Sửu thường rất thực tế và có trách nhiệm. Họ có khả năng quản lý tài chính tốt và thường luôn nỗ lực để đảm bảo một cuộc sống ổn định và bền vững. Tuy nhiên, điều này cũng có thể dẫn đến tính cách khá cứng nhắc và khó linh hoạt trong một số trường hợp.

Từ giữa tháng 3 âm lịch, con giáp tuổi Sửu làm gì cũng suôn sẻ. Những khó khăn họ gặp phải trong sự nghiệp cũng được tháo gỡ. Họ hoàn thành các công việc từ đầu đến cuối đều suôn sẻ, đạt được kết quả tốt.

Trong tháng này, con giáp tuổi Sửu cần cẩn trọng với các mối quan hệ. Họ nên dĩ hòa vi quý, chớ tranh cãi kẻo thiệt thân. Người tuổi này làm ăn kinh doanh phát đạt, thu về nguồn lợi nhuận không hề nhỏ.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường rất tinh ý trong các tình huống xã hội, có tư duy thực tế và làm mọi việc nghiêm túc. Họ tương đối chủ động trong công việc và thường dễ có cơ hội thăng tiến hơn những người khác. ‏

Từ giữa tháng 3 âm lịch, vận thế của những con giáp tuổi Dần bùng nổ, từ vất vả chuyển sang thuận lợi trông thấy. Vận may cũng ập đến, ra ngoài gặp quý nhân, thành tựu được mọi người khen ngợi, cuộc sống trong tương lai sẽ ngày một tốt lên.

Từ giữa tháng 3 âm lịch, 3 con giáp sa chân hố VÀNG, ngã trúng kho BẠC, tài khí lên cao, vận may cứ dồn dập 'rơi' vào người không kịp trở tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

‏Khoảng thời gian này rất tốt để cho bạn thăng quan tiến chức. Tuy nhiên lúc công việc ở thời kì đỉnh cao nhất thì bạn cũng sẽ tất bật ngược xuôi nhiều nhất. Đối diện với quỹ thời gian dành cho công việc khá lớn khiến bạn cảm thấy áp lực, mệt mỏi. Song, nhìn chung đây cũng vẫn là một tháng tiến triển đều đặn, càng làm càng dễ đạt thành tích cao, hứa hẹn kết quả vượt ngoài mong đợi khiến ai nhìn vào cũng không khỏi trầm trồ.‏

‏Tranh thủ khi vận thế đang tốt, con giáp này nên nỗ lực làm việc, họ sẽ dễ nhận được những kết quả rất xứng đáng, thậm chí là gấp đôi, gấp ba so với bình thường. Thu nhập cũng theo đó tăng lên nhanh chóng. 

Tuổi Ngọ

Từ giữa tháng 3 âm lịch, người tuổi Ngọ tạm biệt xui xẻo, mở lòng đón nhận những niềm vui mới trong cuộc sống. Con giáp này có thể đón nhận tin vui trong chuyện làm ăn, ký kết hợp đồng hoặc một điều may mắn bất ngờ nào đó trong cuộc sống.

Từ giữa tháng 3 âm lịch, 3 con giáp sa chân hố VÀNG, ngã trúng kho BẠC, tài khí lên cao, vận may cứ dồn dập 'rơi' vào người không kịp trở tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ luôn nỗ lực, chăm chỉ và biết nắm bắt thời cơ. Bản mệnh đang ở trong giai đoạn sức khỏe tốt, có thể dành hết 100% sức lực để cống hiến cho công việc. Tuy nhiên, đừng vì thế mà chủ quan. Tuổi Ngọ vẫn phải chú ý rèn luyện thân thể, tập thể dục thường xuyên, ăn uống và nghỉ ngơi khoa học.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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3 con giáp có bản tính thiện lương, hay giúp đỡ người khác, tháng 5 này được Trời Phật phù độ, vận trình được đà leo dốc vùn vụt.

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