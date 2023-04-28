Trong tháng 5 dương lịch, nhờ sống tu tâm tích đức, 3 con giáp vượt qua khổ ải, khơi thông bế tắc, một bước đổi đời, tiền tỷ ào ào đổ vào túi

Đứng đầu trong 12 con giáp, những người tuổi Tý thường tài giỏi, thông minh, độc lập không muốn ỷ lại. Họ làm việc gì cũng dũng cảm, quyết đoán, giỏi phán đoán tình thế. Về mặt đối nhân xử thế, họ cũng dễ gần, hòa đồng, dễ kết bạn, do đó thường là người sở hữu mạng lưới quan hệ rộng mở mà không phải ai cũng làm được. Khi gặp vấn đề nan giải trong tình cảm, họ cũng dễ dàng đối phó nhờ khả năng giỏi quan sát.

Nếu trước kia họ gặp nhiều khó khăn, vận rủi khiến cho mọi nỗ lực đều "đổ sông đổ bể", thì nay chỉ cần làm việc chăm chỉ, họ sẽ có cơ hội thăng tiến và phát triển quan trọng. Ngay cả những vấn đề rối rắm trước đó chưa thể tìm được phương án giải quyết thì nay, Tý đã tìm ra những sáng kiến kịp thời nhờ vào đầu óc nhanh nhạy.‏

Tháng 5 này, các con giáp tuổi Tý sẽ thu hút tài lộc, vượng khí, gặp nhiều hỷ sự, tiền bạc ùn ùn kéo đến, được dự đoán sẽ phát tài phát lộc, vận may không thoát. Được cục diện Tam Hợp Thái Tuế độ mệnh cùng với Chính Quan ưu ái, Tý cảm nhận rõ rệt sự thăng tiến trong vận trình của mình, bản mệnh dễ dàng khơi thông bế tắc.

‏Tuy nhiên, con giáp này nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình, đừng mải làm việc cật lực đến quên ăn quên ngủ. Có như vậy, họ mới đạt được cả thành công trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình hiền lành, nói ít làm nhiều. Trong công việc, họ can đảm, liều lĩnh và quyết đoán. Họ thường có thể đưa ra những quyết định đúng trong thời khắc quan trọng nhất.

Con giáp tuổi này cũng có tầm nhìn xa trông rộng, có kế hoạch để đạt tới mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Ngoài ra, con giáp này còn có vận quý nhân vượng nên đường tiền tài nhờ đó cũng rộng mở thêm vài phần. Tháng 5 tới đây, tài lộc của người tuổi Mùi vượng hơn thấy rõ.

Ảnh minh họa: Internet

Biết nắm bắt thời cơ, người tuổi Mùi có nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương có thu nhập từ nhiều nguồn. Trong khi đó, người làm kinh doanh gặp được đối tác làm ăn uy tín.

Công việc kinh doanh của con giáp này phát triển thuận lợi, doanh thu nhờ đó mà tăng cao. Người tuổi này ăn nên làm ra, có thể mua sắm nhiều món đồ giá trị.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân giỏi vận dụng trí óc, đồng thời cũng là người cực kỳ thông minh, có nền tảng tốt. Từ nhỏ, họ đã học rất giỏi, có những ý tưởng sáng tạo.

Con giáp tuổi này có tầm nhìn rộng lớn, thích khám phá và khả năng quản lý tài chính tốt. Những người tuổi Thân thường rất chủ động và đầy nhiệt huyết, có thể đưa ra quyết định nhanh chóng và can đảm trong các tình huống khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, cũng có lúc người tuổi này trở nên nóng nảy, dễ bị kích động. Họ cần kiềm chế cảm xúc và giữ bình tĩnh trong các tình huống căng thẳng. Điều này sẽ giúp họ trở nên lãnh đạo tốt hơn và dễ dàng hợp tác với người khác trong môi trường công sở.

Trong tháng 5, người tuổi Thân có tài lộc dồi dào, thu hái bộn tiền. Nhờ nỗ lực không ngừng, con giáp từng bước đạt được thành công. Con giáp tuổi này làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, ký được thêm hợp đồng.

Nhờ có các mối quan hệ, họ gặp gỡ được nhiều đối tác, khách hàng. Những người làm công ăn lương cũng đón nhận tin vui tăng lương, thăng chức sau thời gian dài cố gắng.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.