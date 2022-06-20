Ngày 22, 23, 24/6: Phật Bà ban phước, 4 con giáp tiền về như vũ bão, 1 bước lên xe sang, 2 bước vào biệt thự, chuyển mình giàu sang, cả đời sung sướng

Tâm linh - Tử vi 20/06/2022 11:21

Ngày 22, 23, 24/6, có 3 tuổi dễ chuyển mình giàu sang phú quý.

Tuổi Tuất

Thời gian đầu năm do bị khắc tinh áp chế nên vận thế của người tuổi Tuất không thuận lợi. Nhưng thời gian từ ngày 22, 23, 24/6 do gặp đúng thời vận nên vận thế của con giáp này bừng bừng khởi sắc.

Ngày 22, 23, 24/6: Phật Bà ban phước, 4 con giáp tiền về như vũ bão, 1 bước lên xe sang, 2 bước vào biệt thự, chuyển mình giàu sang, cả đời sung sướng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Người tuổi Tuất vốn thông minh, năng lực kiếm tiền cũng rất tốt. Chỉ cần con giáp này phát huy được sở trường của bản thân cũng như nắm bắt được các cơ hội phát tài, trong thời gian từ ngày 22, 23, 24/6, chắc chắn sẽ kiếm về được số tiền không nhỏ. Đây cũng là tiền đề vững chắc cho tài vận bùng phát năm 2023 của người tuổi Tuất.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thực sự có rất nhiều cơ hội để thăng tiến và có nhiều người xung quanh sẵn sàng giúp đỡ họ. Vì vậy, họ nên linh hoạt trong môi trường làm việc và đừng hoảng sợ khi gặp trường hợp khẩn cấp.

Bởi vì, quá trình giải quyết vấn đề chính là cơ hội trau dồi năng lực, có thêm cơ hội phát hiện khả năng mới của bản thân, đột phá thêm nhiều cơ hội mới.

Ngày 22, 23, 24/6: Phật Bà ban phước, 4 con giáp tiền về như vũ bão, 1 bước lên xe sang, 2 bước vào biệt thự, chuyển mình giàu sang, cả đời sung sướng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Đúng 3 ngày giữa tuần tới (22, 23, 24/6), con giáp tuổi Mùi đừng lo lắng và sợ hãi, hãy mở rộng tầm nhìn hơn nữa. Vì với năng lực ngày càng tốt hơn cho thấy tương lai của họ cũng không thể kém mà ngày càng tốt đẹp. Con giáp này cũng sẽ nỗ lực tìm tòi những hướng đi mới, đồng thời mang lại nhiều cơ hội phát triển ổn định hơn.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân luôn rất vững vàng trong sự nghiệp. Họ có EQ cao, biết đối nhân xử thế, luôn tỏ ra lịch sự trước đám đông và giữ được thái độ lạc quan, tích cực dù ở môi trường nào.

Con giáp tuổi Thân cũng luôn tích cực trong sự nghiệp, hết mình làm việc. Và bất kể họ làm gì, hiệu quả công việc luôn thu được gấp đôi so với nỗ lực, tài lộc kiếm được cũng rất khá.

Ngày 22, 23, 24/6: Phật Bà ban phước, 4 con giáp tiền về như vũ bão, 1 bước lên xe sang, 2 bước vào biệt thự, chuyển mình giàu sang, cả đời sung sướng - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Người tuổi Thân luôn có những ý tưởng có vẻ hoang đường nhưng khi họ ứng dụng vào thực tế lại đem lại kết quả tốt, kinh doanh thu nhiều lợi nhuận.

Ngày 22, 23, 24/6, con giáp tuổi Thân sẽ phát triển rầm rộ, đón vận may không ngừng, tiền tài vo số, hạnh phúc đơm hoa kết trái. Nếu người tuổi Thân mua vé số vào thời điểm này có khả năng sẽ giành giải cao, gặt hái thật nhiều may mắn.

Họ làm việc gì cũng sinh lời, phát tài phát lộc, của cải sau này sẽ đầy ắp.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   3 con giáp đổi vận 3 con giáp giàu sang 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 57 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 47 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 47 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 13 giờ 13 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 47 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 47 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 2 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 16 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026