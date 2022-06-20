Đúng 9h sáng ngày 21/6: 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, phúc lộc tụ hội, tiền tài nhiều vô kể, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tuổi Tý đường tài lộc vô cùng hanh thông, bạn không phải lo lắng chuyện thu chi vì đây là thời điểm phát tài của bạn. Tử vi phương Đông dự báo chỉ cần bản mệnh tập trung vào công việc của mình thì có thể đạt được mục tiêu như mong đợi.

Đường tình duyên khởi sắc, nhân duyên nở rộ, người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau, mặc cho bao khó khăn gian khó cũng không thể khiến họ lùi bước. Người độc thân có thể gặp được đối tượng ưng ý nhưng phải tích cực và chủ động hơn nữa.

Về phần công việc thì bạn cần có định hướng cho riêng mình, làm việc có kế hoạch chứ không thể thụ động nghe theo lời người khác mãi được. Vì sự thiếu sáng suốt mà con giáp này đã đánh mất khá nhiều cơ hội trong những quyết định quan trọng của cuộc đời.

Tuổi Sửu

Từ 6h ngày 21/6, tài lộc của tuổi Sửu phất lên như diều gặp gió. Công việc của họ không có gì trở ngại, làm đâu thắng đó. Họ còn được cấp trên đặc biệt cất nhắc lên vị trí cao hơn nhờ vào sự chăm chỉ và thông minh của bản thân.

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Có thể họ sẽ thu được lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó, và điều này là đòn bẩy để bạn bước những bước xa hơn trong tương lai.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân may mắn là một trong số những con giáp phát tài tuần này, vận trình tài lộc của bản mệnh khá vượng, nhất là vào thời điểm giữa tuần.

Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi.

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Bạn có thể khắc phục được những khó khăn xảy đến vào đầu tuần, thậm chí biết nguy cơ thành cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng mạnh cho người làm lãnh đạo.

Một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.