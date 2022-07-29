Ngày 2/7 âm: 3 con giáp có tài biến hung thành cát, biến dữ hóa lành, làm ăn thuận lợi, một vốn bốn lời, tiền đầy túi, tình đầy tim, may mắn ngập tràn

Tử vi trong cuối tuần này những người tuổi Sửu khá may mắn, đặc biệt là đầu tuần nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, dọn đường cho may mắn đến với con giáp này.

May mắn hơn nữa là đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ.

Trên con đường công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công như ý. Tuổi Sửu do tính tình sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể.

Tuổi Tuất

Tuất thường là người có đầu óc nhanh nhẹn, chăm chỉ ham học hỏi. Những người tuổi Tuất thường có quá trình khởi nghiệp khó khăn chỉ khi bước vào trung niên mới phát tài.

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Tử vi ngày 2/7 âm cho biết, tuổi Tuất cũng nhận được nhiều may mắn trời ban. Con giáp này có đường nhân duyên tốt, được cấp trên xem trọng, có cơ hội thăng quan tiến chức đang chờ đón trước mắt.

Vận may của tuổi Tuất sẽ dần phục hồi. Đặc biệt, có sự giúp đỡ của quý nhân, tuổi Tuất gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, cuối cùng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cần cù nỗ lực, làm bất cứ chuyện gì cũng vô cùng chú tâm, trách nhiệm. Chính vì thế, giao việc cho người tuổi Ngọ thực sự rất yên tâm. Dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ, tuổi Ngọ đều tận tâm, tận lực hoàn thành.

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Ngày 2/7 âm, quý nhân phù trợ, thần tài ưu ái, tuổi Ngọ ăn nên làm ra. Có thể nói, tài vận của tuổi Ngọ trong khoảng thời gian này như măng mọc sau mưa, rất có triển vọng.

Sự nghiệp cũng có quý nhân là bạn bè giúp đỡ, thuận buồm xuôi gió tất cả mọi việc. Làm ăn kinh doanh thì đã có thần tài làm chỗ dựa, khắp nơi đều là cơ hội phát tài.

Chỉ cần người tuổi Ngọ can đảm hành động, dũng cảm phấn đầu, chắc chắn sẽ có hồi báo to lớn, đại tài tiểu tài tất cả đều tới tay.

Thời gian này rất quan trọng, bước qua được, sau này tuổi Ngọ xuôi gió xuôi nước, tiền tài không lo.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!