Ngày 2/7 âm: 3 con giáp có tài biến hung thành cát, biến dữ hóa lành, làm ăn thuận lợi, một vốn bốn lời, tiền đầy túi, tình đầy tim, may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 17:25

Tháng 7 bị coi là tháng mang đến những xui xẻo, những điều không may mắn thế nhưng 3 con giáp dưới đây lại gặt hái được vô số thành công trong cuộc sống.

Tuổi Sửu

Tử vi trong cuối tuần này những người tuổi Sửu khá may mắn, đặc biệt là đầu tuần nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, dọn đường cho may mắn đến với con giáp này.

Trên con đường công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công như ý. Tuổi Sửu do tính tình sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể.

Ngày 2/7 âm: 3 con giáp có tài biến hung thành cát, biến dữ hóa lành, làm ăn thuận lợi, một vốn bốn lời, tiền đầy túi, tình đầy tim, may mắn ngập tràn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

May mắn hơn nữa là đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ.

Tuổi Tuất

Tuất thường là người có đầu óc nhanh nhẹn, chăm chỉ ham học hỏi. Những người tuổi Tuất thường có quá trình khởi nghiệp khó khăn chỉ khi bước vào trung niên mới phát tài.

Ngày 2/7 âm: 3 con giáp có tài biến hung thành cát, biến dữ hóa lành, làm ăn thuận lợi, một vốn bốn lời, tiền đầy túi, tình đầy tim, may mắn ngập tràn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tử vi ngày 2/7 âm cho biết, tuổi Tuất cũng nhận được nhiều may mắn trời ban. Con giáp này có đường nhân duyên tốt, được cấp trên xem trọng, có cơ hội thăng quan tiến chức đang chờ đón trước mắt.

Vận may của tuổi Tuất sẽ dần phục hồi. Đặc biệt, có sự giúp đỡ của quý nhân, tuổi Tuất gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, cuối cùng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cần cù nỗ lực, làm bất cứ chuyện gì cũng vô cùng chú tâm, trách nhiệm. Chính vì thế, giao việc cho người tuổi Ngọ thực sự rất yên tâm. Dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ, tuổi Ngọ đều tận tâm, tận lực hoàn thành.

Ngày 2/7 âm: 3 con giáp có tài biến hung thành cát, biến dữ hóa lành, làm ăn thuận lợi, một vốn bốn lời, tiền đầy túi, tình đầy tim, may mắn ngập tràn - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Ngày 2/7 âm, quý nhân phù trợ, thần tài ưu ái, tuổi Ngọ ăn nên làm ra. Có thể nói, tài vận của tuổi Ngọ trong khoảng thời gian này như măng mọc sau mưa, rất có triển vọng.

Sự nghiệp cũng có quý nhân là bạn bè giúp đỡ, thuận buồm xuôi gió tất cả mọi việc. Làm ăn kinh doanh thì đã có thần tài làm chỗ dựa, khắp nơi đều là cơ hội phát tài.

Chỉ cần người tuổi Ngọ can đảm hành động, dũng cảm phấn đầu, chắc chắn sẽ có hồi báo to lớn, đại tài tiểu tài tất cả đều tới tay.

Thời gian này rất quan trọng, bước qua được, sau này tuổi Ngọ xuôi gió xuôi nước, tiền tài không lo.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Từ khóa:   3 con giáp đổi vận 3 con giáp giàu sang 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 24 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 24 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn