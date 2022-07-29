Từ 1/7 âm: Sau cơn mưa trời lại sáng, khổ cực mãi rồi cũng tới hồi an yên, 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, làm ăn phát đạt, thăng quan tiến chức ầm ầm, của cải đầy kho, tha hồ hưởng phúc

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn tham vọng xây dựng cuộc sống đầy quyền lực và nhiều tiền. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất thường có bản lĩnh hơn người, biết đối mặt với khó khăn trắc trở, xem sự vấp ngã là động lực để tiến đến thành công trong tương lai, nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được nhiều thành công.

Những người may mắn trong chuyện tiền bạc thì đầu tháng dễ mà được người khác trả nợ hoặc trả được nợ, nhẹ hết cả người. Quan trọng là bạn phải suy nghĩ tích cực và bớt cáu gắt thì thần Tài mới dám gõ cửa.

Tử vi tháng 7 âm lịch cho biết, tuổi Tuất được cục diện ngũ hành tương sinh cộng thêm Chính Tài cát tinh nâng bước nên vô cùng may mắn và khởi sắc. Mặc kệ tháng cô hồn, bầu trời của Tuất vẫn sẽ hạnh phúc, tiếp tục được quý nhân phù trợ, tài lộc đến liên tục. Bạn sẽ gặp nhiều may mắn, phát tài và trở nên giàu có trên đường làm ăn.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là 1 trong số những con giáp gặt hái được nhiều thành tựu nhất trong những tháng cuối năm 2022 này. Ngoài ra, để nói về sự may mắn của tuổi Tý trong tháng 7 âm lịch, có thể nói, khó có con giáp nào có thể "địch" lại được. Sau những tháng ngày tương đối vất vả, khó khăn, tháng 6 âm tuy có cải thiện nhưng chưa đáng kể, tuổi Tý sẽ bước sang tháng 7 âm với sự đổi khác hoàn toàn.

Ảnh minh họa

Tử vi học có nói, tháng 7 âm, những người tuổi Tý làm gì hầu như cũng thành công, sự nghiệp ngày càng thăng tiến, kéo theo đó là nguồn thu nhập cũng gia tăng đáng kể, giúp họ trở thành 1 trong những con giáp kiếm được nhiều tiền nhất trong tháng này.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, tháng 7 âm này, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Họ không chỉ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh hơn mà tài lộc cũng theo về nhà.

Tuổi Dậu thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế. Tháng 7 âm này sẽ là lúc vận trình của người tuổi Dậu có nhiều biến chuyển tích cực, đặc biệt có thể trúng số độc đắc.

Ảnh minh họa

Bản mệnh được Tam Hợp quý nhân phù trợ nên công việc thuận lợi thêm nhiều phần. Người làm kinh doanh đặc biệt gặp nhiều suôn sẻ hơn khi buôn bán hồng phát, có hoạnh tài bất ngờ.

Vận khí cát lành, tháng 7 âm được dự báo là lúc tuổi Dâu bù được hết những ngày khó khăn mà mình đã phải trải qua trước đó. Nhân lúc vượng cát khí, con giáp này nên triển khai kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu, có thể là mở rộng quy mô kinh doanh hoặc bước sang một lĩnh vực mới. Đây sẽ là lúc tuổi Dậu có thể giàu lên một cách nhanh chóng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.