Ngày 18/10: Thần đồng tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp tiền tài vây kín, chạm đỉnh vinh quang, đầu tư trúng lớn, vạn sự đều thành

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 04:00

Dự đoán ngày 18/10, thần đồng tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp tiền tài vây kín, chạm đỉnh vinh quang, đầu tư trúng lớn, vạn sự đều thành

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày 18/10/2022 của 12 con giáp, người tuổi Tỵ trải qua một ngày bình yên dưới sự trợ giúp của Tam Hội. Nhờ có những mối quan hệ xã giao tốt đẹp đã gây dựng từ trước, bản mệnh chẳng còn sợ hãi khi đối diện với khó khăn, thách thức, bởi bạn biết rằng mình sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ kịp thời.

Thậm chí, nếu giữ được tinh thần làm việc tốt như hiện tại, bản mệnh còn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên. Cấp trên sẽ thử giao cho bạn những nhiệm vụ trọng đại để đánh giá năng lực, từ đó cất nhắc bạn lên vị trí xứng đáng. 

Phương diện tài lộc khá sáng, việc kinh doanh, buôn bán thuận lợi, kiếm được khách lớn hoặc kí kết thỏa thuận hợp tác lâu dài, hứa hẹn tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Tuổi Tỵ luôn thận trọng trong các vấn đề liên quan tới vấn đề tiền bạc, nhờ vậy mà bản mệnh cũng tiết kiệm riêng được một khoản kha khá.

Ngày 18/10: Thần đồng tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp tiền tài vây kín, chạm đỉnh vinh quang, đầu tư trúng lớn, vạn sự đều thành - Ảnh 1
Theo tử vi ngày 18/10/2022 của 12 con giáp, người tuổi Tỵ trải qua một ngày bình yên dưới sự trợ giúp của Tam Hội. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Theo tử vi hàng ngày, người tuổi Mão dũng cảm và kiên định, bạn luôn đặt ra những kế hoạch phấn đấu rõ ràng cho mình để có thể tiến xa hơn trong tương lai. Tinh thần làm việc tốt của bạn ắt hẳn sẽ nhận được sự tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Bạn hoàn toàn có thể là người đưa tập thể tới thành công lớn lao hơn nữa trong tương lai.

Bản mệnh nên ra ngoài kết bạn, gặp gỡ những người thành đạt để giao lưu, học hỏi và phát triển bản thân theo hướng tích cực. Những mối quan hệ này sẽ có lợi cho sự nghiệp và công danh của người tuổi Mão

Ngày có thiên can Mậu Thổ rất thích hợp nếu bản mệnh Mão tiến hành ký kết các hợp đồng với đối tác, hoặc nếu có những dự án kinh doanh nho nhỏ thì bạn cũng nên thực hiện luôn trong hôm nay, doanh thu đạt được sẽ ngoài sức tưởng tượng.

Ngày 18/10: Thần đồng tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp tiền tài vây kín, chạm đỉnh vinh quang, đầu tư trúng lớn, vạn sự đều thành - Ảnh 2
Bản mệnh nên ra ngoài kết bạn, gặp gỡ những người thành đạt để giao lưu, học hỏi và phát triển bản thân theo hướng tích cực. Những mối quan hệ này sẽ có lợi cho sự nghiệp và công danh của người tuổi Mão. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Nhờ có Chính Quan phù trợ mà công việc của người tuổi Dần có những bước tiến triển rõ ràng. Bạn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp, chính vì vậy mà nhiệm vụ nào vào tay bạn cũng trở nên trôi chảy hơn hẳn mọi người.

Quý nhân bất ngờ xuất hiện có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội triển vọng. Nếu thấy công việc đó phù hợp với mục tiêu và năng lực của mình thì bạn nên nhận ngay. Bây giờ có thể hơi vất vả một chút, nhưng tương lai bạn sẽ được trả công xứng đáng.

Thứ Ba này tuổi Dần đón nhận tin vui tốt lành, có thêm nguồn thu nhờ công việc tay trái, bốc thăm trúng thưởng hoặc xổ số. Tài lộc trong ngày khá dồi dào, cơ hội mở mang quy mô đầu tư, kinh doanh bày ra trước mắt. Nếu con giáp này có ý định tìm hiểu hạng mục nào đó thì hãy chớp lấy thời cơ tốt đẹp này. 

Ngày 18/10: Thần đồng tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp tiền tài vây kín, chạm đỉnh vinh quang, đầu tư trúng lớn, vạn sự đều thành - Ảnh 3
Nhờ có Chính Quan phù trợ mà công việc của người tuổi Dần có những bước tiến triển rõ ràng. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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