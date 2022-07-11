Người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm giữa tuần này, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Ngọ đều sẽ suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Tuổi Dần

Giữa tuần, tài vận mới thực sự khởi sắc, tuổi Dần mới thực sự thấy tiền ùn ùn đổ về túi mình.

Ngày 14, 15/7 này sẽ có người tự mang tài lộc tới tận nơi cho tuổi Dần. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì bản mệnh sẽ thu được nguồn lợi lớn lắm đó. Chẳng phải lúc nào cũng may mắn, không cầu tài mà tài tự tới như vậy đâu.

Ảnh minh họa

Chủ nhật tài lộc mới thực sự vượng phát, tuổi Dần liều liệu "may túi 3 gang" mà đựng luôn ấy. Tiền bạc ào ào đổ về nhà, con giáp này bận rộn làm chẳng hết việc luôn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ. Họ không ngại đối mặt với vất vả, ngược lại họ càng muốn thử thách, chông gai hơn để rèn luyện bản thân ngày càng tốt. Họ sẵn sàng xông pha, luôn tâm niệm rằng người nào có nhiều kinh nghiệm sống thì người đó dễ dàng thành công.

Đúng 2 ngày giữa tuần 14, 15/7, cuộc sống tuổi Sửu có nhiều bước chuyển biến bất ngờ. Dù có khó khăn đến mấy Sửu cũng vượt qua được nhờ có quý nhân chiếu cố.

Sửu khổ tận cam lai, được đền đáp xứng đáng. Người nào bỏ nhiều công sức xây dựng sự nghiệp thì sẽ gặt hái được quả ngọt đáng mong chờ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo