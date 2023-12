'Ngậm thìa vàng' từ nhỏ, 3 con giáp vừa lọt lòng là được thần tài phù hộ, cuộc sống giàu sang không ai bằng

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường có suy nghĩ độc đoán và đôi khi cố chấp. Trời sinh họ có tính cách độc lập, mạnh mẽ, không thích dựa dẫm vào người khác.

Tuy nhiên, thời trẻ tuổi Dần có nhiều tham vọng, thậm chí có lúc hiếu thắng nên gặp phải thất bại đầu đời. Dù vậy nhưng họ không bao giờ chịu khuất phục trước số phận của mình.

Ưu điểm chính của tuổi Dần chính là sự vươn lên mạnh mẽ, luôn muốn tạo cho mình một cuộc sống sung túc, giàu sang bằng mọi giá. Khi bước vào giai đoạn trung niên, vận mệnh của tuổi Dần sẽ thay đổi.

Mọi rắc rối, khó khăn ngày trước đều được giải quyết êm đẹp. Thậm chí nếu đã từng nợ nần ngỡ như không thể trả nổi thì đây chính là lúc họ có thể trả hết và bắt đầu cuộc sống sung túc cho riêng mình.

Tử vi học cũng nói rõ, sau 35, tuổi Dần mới thật sự gầy dựng được sự nghiệp ổn định, vững chắc. Một khi công danh vững vàng thì tiền tài tự động sẽ tìm đến, giúp hó có cuộc sống viên mãn, sung túc.

Tuổi Tuất

Trong số tất cả các con giáp, tuổi Tuất được xem là những người phải trải qua khoảng thời gian khó khăn khi còn nhỏ. Đa số họ không hẳn được sinh ra trong gia đình giàu có, nếu có thì cũng chỉ là một giai đoạn nhất định, không dài lâu.

Từ nhỏ, tuổi Tuất đã tâm niệm rằng nếu mình không tự thương mình thì chẳng thể nào mưu cầu được cuộc sống đầy đủ sung túc. Bên cạnh đó, tuổi Tuất là con giáp cực kỳ trung thành, một khi họ đã chịu ơn ai thì sẽ trả ơn bằng mọi giá.

Chịu khổ và vất vả là thế nhưng khi bước vào giai đoạn trung niên, tuổi Tuất sẽ được đền đáp xứng đáng, điều đó không chỉ dựa vào vận mệnh mà còn dựa vào khả năng chịu đựng và thực lực của tuổi Tuất.

Chẳng may vướng vào nợ nần thì đến giai đoạn này, mọi thứ sẽ được thanh lý triệt để, không những thế họ còn có của ăn của để, tài sản sau 40 đủ sống an nhàn đến cuối đời. Nhìn chung, hậu vận tuổi Tuất khá an nhàn và sung túc khiến ai cũng ghen tị.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.