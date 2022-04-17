Nếu bạn sinh vào những ngày này, cả đời được thần phật hộ trì, bình an phú quý

Tâm linh - Tử vi 17/04/2022 15:19

Người sinh vào những ngày này, một đời được thần phật phù hộ, phú quý bình an.

Đầu năm mới tức ngày 1 tháng 1 âm lịch

Bắt đầu một năm mới chính là đầu năm, đầu tháng, vạn vật sinh sôi nhiều cơ hội mới, người sinh ra vào ngày này đều có cơ hội vô hạn, có chí lớn lý tưởng lớn lao. Ngày 1 tháng 1 âm lịch cũng là ngày vía của đạo tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn, và cũng là ngày vía của Đức phật Di lặc. Người sinh vào ngày này, cả một đời được phật quang chiếu rọi gặp may mắn liên tục

Ngày 15 tháng 2 âm lịch

Nếu bạn sinh vào những ngày này, cả đời được thần phật hộ trì, bình an phú quý - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Ngày rằm tháng hai âm lịch là ngày trăng tròn, hạnh phúc viên mãn, tự tại! Người sinh vào ngày này có trái tim trong sáng, nhân hậu, xinh đẹp, dịu dàng và cương nghị, có năng lực và sự tự tin vô hạn, dùng năng lực của bản thân để giúp đỡ xã hội và soi sáng lòng người. Người sinh ngày này được “Thái Thượng Lão Quân” bảo vệ cả đời, là người biết hài lòng!

Ngày 8 tháng 4 âm lịch

Sinh vào ngày 8 tháng 4, là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, cả đời có mối liên hệ gắn kết với đức phật. Tâm địa lương thiện, thích giúp đỡ người khác, vì vậy quan hệ với mọi người rất tốt, ở bên ngoài luôn có rất nhiều quý nhân giúp đỡ. Sinh ra vào ngày này là người có chí hướng lớn lao, không truy cầu danh lợi lại có được danh lợi, nhận được sự kính trọng.

Ngày 13 tháng 7 âm lịch

Người sinh ngày 13 tháng 7 âm lịch là thời điểm giao mùa giữa mùa hạ và mùa thu, mùa hái quả ăn nên làm ra. Người sinh ra vào thời điểm này cả đời cơm no áo ấm, không phải lo cái ăn cái mặc. Sự nghiệp luôn được thuận lợi ít gặp sui rủi, đồng thời ngày này cũng là ngày vía của Đức Phật “Đại thế chí Bồ tát”, nên những người sinh vào ngày này càng được trời phật phù hộ, bình sinh làm nhiều việc tốt, cả đời luôn được mạnh khỏe nhiều phúc đức.

Ngày 22 tháng 8 âm lịch

Những người sinh vào ngày 22 tháng 8 âm lịch, trí huệ sáng suốt, có tấm lòng lương thiện, nhân hậu, cuộc sống vui vẻ, gia đình khá giả, không lo cái ăn cái mặc, con cái hiếu thảo, công danh sự nghiệp suôn sẻ, tài vận hanh thông, cuộc đời ít có sóng gió! Người sinh vào ngày này được một đời được "Nhiên Đăng Cổ Phật" phù hộ! Làm nhiều việc tốt nhất định trở thành người có nhiều phúc đức.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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