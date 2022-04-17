Top con giáp được mệnh danh là ÔNG HOÀNG KINH DOANH, càng làm ăn càng phát đạt

Nếu từ bỏ việc làm công ăn lương hàng ngày để theo đuổi nghiệp kinh doanh, những chú Hổ có thể tự mình đưa ra quyết định mọi thứ, tha hồ thể hiện nâng lực, tầm nhìn và óc sáng tạo của bản thân.

Đó là lý do tâm hồn họ luôn bay bổng với ý tưởng nghỉ việc hiện tại để kinh doanh buôn bán thứ gì đó, vừa được tự do thoải mái thời gian lại vừa hứa hẹn thu nhập cao hơn hẳn làm công việc cố định.

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Dần là người thích tự do, không thích bị trói buộc, rất ghét bị người khác gò bó và kiểm soát. Cho nên việc làm công ăn lương như một nhân viên văn phòng sáng 8 giờ vào làm chiều 5 giờ về quả thực là một "hình phạt" với họ.

Người tuổi Dần luôn tích cực và luôn nỗ lực phấn đấu, chỉ cần họ đã xác định được điều gì thì họ sẽ không tiếc công sức để đạt được nó. Dù gặp khó khăn, thách thức và thậm chí là rủi ro, con giáp này cũng tìm mọi cách để vượt qua.

Họ là những người tài năng, có tham vọng, có lý tưởng và hoài bão của riêng mình, đặc biệt sẽ không khuất phục trước bất kì tình huống nào. Một khi có cơ hội thích hợp, những chú Hổ sẽ dũng cảm từ bỏ công việc cố định, tìm lĩnh vực thực sự phù hợp với mình, tha hồ thể hiện bản thân, cuối cùng thành công vang dội.

Tuổi Sửu

Sửu vốn dĩ là những người siêng năng và tận tâm trong công việc. Bên cạnh đó họ cũng rất cẩn trọng, tỉ mỉ nên hiếm khi mắc sai sót. Tuổi Sửu nếu làm kinh doanh cũng được nhiều khách hàng ủng hộ và nhiều người muốn hợp tác làm ăn cùng. Lý do là bởi Sửu luôn thể hiện được cái tài và cái tâm của mình.

Mùa hè này chính là thời điểm mà Sửu thu được nguồn lợi lớn từ công việc kinh doanh của mình. Nhờ tài ăn nói, thuyết phục mà họ có được nhiều hợp đồng, bán được đơn hàng với giá hời. Khoản lợi nhuận mà Sửu thu về là không hề nhỏ. Với sự tin tưởng và đánh giá cao từ phía khách hàng, Sửu có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất trong thời gian tới.

Không chỉ vậy, với người tuổi Sửu còn độc thân, bạn sẽ có cơ hội gặp được người phù hợp với mình và biết đâu chuyện tình cảm sẽ có thể đi tới chung kết.

Đặc biệt, một trong những lợi thế giúp bản mệnh kinh doanh thu lợi chính là nhờ những mối quan hệ xã giao của bản thân.

Tuổi Dần là người ham kiếm tiền lại rất thông minh, phóng khoáng. Tiền bạc đối với họ không phải là tất cả, họ có thể vì bạn bè và các mối quan hệ mà vung tay. Vậy nên đi đâu con giáp này cũng được yêu mến, kính trọng. Người này kinh doanh chắc chắn thành tài, thu về rất nhiều lợi lộc cho mình.

Tuổi Thìn

Nhắc đến những con giáp thích hợp kinh doanh hơn làm công không thể thiếu được tuổi Thìn. Những chú Rồng là người có lý tưởng, tham vọng, có mục tiêu rõ ràng và đặc biệt là sức sáng tạo mạnh mẽ. Họ cũng rất biết cách nắm bắt cơ hội.

Không chỉ làm việc một cách chăm chỉ, con giáp này còn biết cách sử dụng bộ não của mình để nghĩ ra những phương pháp thích hợp, ít tốn thời gian hơn mà hiệu suất lại cao hơn. Họ sở hữu trí thông minh hơn người, lại có đầu óc kinh doanh nên hơn ai hết họ không bao giờ chịu thua kém ai.

Cho nên con giáp này đương nhiên thích hợp khởi nghiệp tự mình trở thành ông/bà chủ, luôn cố gắng để kiếm tiền nhờ vào khả năng kinh doanh hơn là cứ mãi làm công ăn lương. Những người cầm tinh con Rồng từ khi sinh ra cũng được trời ban tặng cho nhiều may mắn, nhờ vậy trong việc kinh doanh, làm ăn rất thuận lợi.

Họ có khả năng quan sát và tưởng tượng rất tốt, nhạy cảm trước tin tức, thông tin hoặc trào lưu mới, sở hữu bộ óc biết phân tích thị trường nhanh nhạy, biết nắm bắt thời cơ từ đó đưa ra kế hoạch, sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu lớn của thị trường. Thành công đến sớm là điều hoàn toàn có thể xảy ra đối với Thìn.



(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo