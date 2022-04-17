Sinh con trẻ thuộc các con giáp này, bố mẹ ĂN NÊN LÀM RA, gia đình 'PHÚC ĐẦY TÀI ẮP'

Cùng đón xem con giáp nào nhé!

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão có tính cách ôn hòa, điềm tĩnh và gặp nhiều may mắn. Từ khi sinh ra, con giáp này đã mang đến không ít may mắn, và thật nhiều phúc khí an lành cho cha mẹ.

Sinh con tuổi Mão dễ dàng chăm sóc, từ bé đến lớn cha mẹ không phải lo lắng quá nhiều, bởi trẻ khá hiểu chuyện, không mấy khi làm người lớn phiền lòng.

Sinh con tuổi Mão, các cặp vợ chồng hoàn toàn yên tâm cuộc sống khi vào trung và hậu vận, bởi được hưởng phúc lộc từ con cháu.

Sinh con tuổi Mão, các cặp vợ chồng hoàn toàn yên tâm cuộc sống khi vào trung và hậu vận, bởi được hưởng phúc lộc từ con cháu. Cuộc sống bình yên, gặp hung hiểm hóa cát lành, sức khỏe dồi dào.

Những đứa trẻ tuổi Mão các năm 1999, 2011 và 2023 mang tới nhiều may mắn cho sức khỏe của cha mẹ, đồng thời giữ gia trạch bình an.

Tuổi Thìn

Ngay từ lúc lọt lòng, những em bé sinh năm Thìn đã được hưởng nhiều phúc khí, mang thân phận cao quý và được thần may mắn lúc nào cũng luôn đồng hành. Theo đó, số mệnh con giáp này vô cùng tốt, gặp may mắn liên tiếp trong mọi phương diện của cuộc sống.

Đặc biệt là những bé sinh tháng 2, 3, 4, 7 và 8 âm lịch. Đồng thời sinh vào ngày mùng 1, 10, 20, 30 thì phúc thêm phúc, lộc thêm lộc, suốt đời có quý nhân giúp đỡ, học hành giỏi giang, công danh sự nghiệp thành đạt, cuộc sống gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.

Những con giáp này gọi vận quý nhân, may mắn đến cho gia đình, đảm bảo ngày càng giàu sang, sung túc. Cha mẹ chỉ việc rung đùi mà hưởng phúc!

Tuổi Dậu

Trẻ cầm tinh con Gà khá thông minh, tài giỏi, mang lại sự thịnh vượng, thúc đẩy may mắn về tài lộc cho cha mẹ. Đặc biệt nếu bố mẹ mệnh Thuỷ hợp với con mệnh Kim sẽ giúp ăn lên làm ra, may mắn, thịnh vượng dồi dào.

Với những người làm kinh doanh, buôn bán sinh contuổi Dậuđược ví như ‘hổ chắp thêm cánh’, tài vận rất hanh thông thoáng đạt, khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Những đứa trẻ tuổi Dậu sinh vào các năm 2005 và 2017 mang lại nhiều may mắn về tài lộc cho toàn gia đình, cuộc sống ngày càng tốt đẹp, phú quý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sinh-con-tre-thuoc-cac-con-giap-nay-bo-me-an-nen-lam-ra-gia-dinh-phuc-day-tai-ap-462307.html