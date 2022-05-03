Nắng ấm đến sau cơn giông bão, qua 10 ngày nữa, 3 con giáp phúc lộc nhân đôi, tiền bạc không thiếu, phú quý vây quanh

Tâm linh - Tử vi 03/05/2022 18:25

Qua thời gian 10 ngày nữa, 3 con giáp đón nhận tin vui liên tiếp, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn, cuộc sống bước vào thế giới thượng lưu.

Tuổi Sửu

Con đường tới thành công của con giáp tuổi Sửu không dễ dàng gì, họ phải trải qua bao khó khăn, trắc trở đủ đường. Thế nhưng sau những ngày khổ tận cam lai, họ sẽ thu được trái ngọt cho mình.

Tuổi Sửu luôn sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để chiếm lấy thành công, làm chủ cuộc đời. Qua 10 ngày nữa, Sửu sẽ được bù đắp, chuẩn bị đón phúc phần mà bề trên ban cho. Bạn sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần quơ tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ.

Nắng ấm đến sau cơn giông bão, qua 10 ngày nữa, 3 con giáp phúc lộc nhân đôi, tiền bạc không thiếu, phú quý vây quanh - Ảnh 1
Qua 10 ngày nữa, Sửu sẽ được bù đắp, chuẩn bị đón phúc phần mà bề trên ban cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Qua 10 ngày nữa, dự đoán người tuổi Thân sẽ có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Được cấp trên cất nhắc nên Thân thăng tiến nhanh như diều gặp gió, tài lộc ùa vào túi ào ào, két lúc nào cũng chật cứng tiền.

 

Thế nên, nếu được giao phó cho một nhiệm vụ khó nhằn Thân đừng dại từ chối. Hãy chớp lấy thời cơ để khẳng định tài năng của mình. Bởi chỉ cần thành công bạn sẽ ngập trong nhung lụa, đời sang trang mới trong chớp mắt.

 

Nắng ấm đến sau cơn giông bão, qua 10 ngày nữa, 3 con giáp phúc lộc nhân đôi, tiền bạc không thiếu, phú quý vây quanh - Ảnh 2
Qua 10 ngày nữa, dự đoán người tuổi Thân sẽ có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thông minh, nhanh nhẹn và có mệnh phú quý từ khi sinh ra nên người tuổi Thìn dễ dàng gặt hái thành công ngoài mong đợi. Qua 10 ngày nữa, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Thìn vẫn thăng tiến vùn vụt, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

 

Họ may mắn đến mức dù bị tiểu nhân quấy phá, vướng họa thị phi vẫn dễ dàng vượt qua, vươn lên đổi đời. Nhờ được sao Thiên Tướng chiếu mệnh Thìn sẽ vớ được hũ vàng, nằm trên đống tiền. Số tiền mà Thìn kiếm được giúp họ thỏa sức mua sắm, tiêu pha và đầu tư kinh doanh.

Nắng ấm đến sau cơn giông bão, qua 10 ngày nữa, 3 con giáp phúc lộc nhân đôi, tiền bạc không thiếu, phú quý vây quanh - Ảnh 3
 Qua 10 ngày nữa, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Thìn vẫn thăng tiến vùn vụt, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (30/4 - 4/5), 3 con giáp có số CỰC ĐỎ, chớp mắt đổi đời, tiền bạc chất đống, qua cơn đại hạn

Tử vi 5 ngày tới (30/4 - 4/5), 3 con giáp có số CỰC ĐỎ, chớp mắt đổi đời, tiền bạc chất đống, qua cơn đại hạn

Thời gian 5 ngày tới là những ngày vô cùng may mắn với 3 con giáp này, tiền bạc lũ lượt kéo về, làm gì cũng thành công hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn Tử vi con giáp may mắn Tử vi 3 con giáp may mắn Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi 12 con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 36 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 6 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng